Сызранская тхэквондистка стала призером Международного турнира Riga Open в Прибалтике
7 октября 2018 17:27
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Уже прославленная воспитанница сызранской школы тхэквондо поднялась на третью ступень пьедестала почета в турнире, по итогам которого спортсмен получает рейтинговые очки для выступления на европейских и мировых соревнованиях, передает ktv-ray.ru.
Тренируют Юлию тренеры Аскеров Анар и Аскеров Турал.
Фото: Самарская областная федерация тхэквондо
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