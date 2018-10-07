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Воспитанница сызранской школы тхэквондо поднялась на третью ступень пьедестала почета в турнире, по итогам которого спортсмен получает рейтинговые очки для выступления на европейских и мировых соревнованиях.
Сызранская тхэквондистка стала призером Международного турнира Riga Open в Прибалтике
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Сызранская тхэквондистка стала призером Международного турнира Riga Open в Прибалтике

7 октября 2018 17:27
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Воспитанница сызранской школы тхэквондо поднялась на третью ступень пьедестала почета в турнире, по итогам которого спортсмен получает рейтинговые очки для выступления на европейских и мировых соревнованиях.
Стали известны результаты успешного выступления сызранки Юлии Турутиной на международном рейтинговом турнире по тхэквондо класса G1 Riga Open 2018, который прошел 6-7 октября в Латвии.

Уже прославленная воспитанница сызранской школы тхэквондо поднялась на третью ступень пьедестала почета в турнире, по итогам которого спортсмен получает рейтинговые очки для выступления на европейских и мировых соревнованиях, передает ktv-ray.ru.

Тренируют Юлию тренеры Аскеров Анар и Аскеров Турал. 


Фото: Самарская областная федерация тхэквондо 
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