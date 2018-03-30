Сызранская спортсменка Юлия Турутина выиграла в Испании международный турнир по тхэквондо
30 марта 2018 17:12
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Спортсменка "Центра спортивной подготовки" и воспитанница ГАУ СШОР №2 Юлия Турутина завоевала золотую медаль, одолев в финале представительницу Бразилии Барабару Диас.
Соревнование носило статус оборочных, поэтому помимо титула чемпионки Юлия Турутина получила путевку на чемпионат Европы, который пройдет с 10 по 13 мая в Казани.
Сызранская спортсменка станет единственным представителем Самарской области на чемпионате Европы. Эти соревнования имеют высокий рейтинговый класс G-4. Б Будут разыгрываться важнейшие баллы, которые учитываются при формировании сборной команды страны на Олимпийские Игры в Токио, сообщает пресс-служба минспорта Самарской области.
Фото: пресс-служба минспорта Самарской области
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