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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Суд признал ФК "Амкар" банкротом

6 ноября 2018 21:04
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Общая сумма задолженности пермского клуба составляет 540 миллионов 32 тысячи рублей.
Арбитражный суд Пермского края признал футбольный клуб "Амкар" банкротом. Помимо этого, было решено открыть в отношении клуба конкурсное производство по упрощённой процедуре банкротства ликвидируемого должника сроком на шесть месяцев, сообщает life.ru со ссылкой на РИА "Новости".

Также отмечается, что общая сумма задолженности "Амкара" составляет 540 миллионов 32 тысячи рублей.

"Амкар" по итогу прошлого сезона занял 13-е место и сохранил прописку в Премьер-лиге. Однако пермяки не смогли получить лицензию на этот сезон из-за отсутствия финансовых гарантий. Их место в итоге занял махачкалинский "Анжи".

"Амкар" выступал в чемпионате страны с 2004 года. 
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