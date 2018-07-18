Студент СамГТУ Александр Кудашев - призер Всероссийской летней универсиады по плаванию
18 июля 2018 17:27
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По итогам соревнований в дисциплине комплексное плавание 2 место завоевал Александр Кудашев, представляющий Самарский государственный технический университет.
В дисциплине баттерфляй 100 метров Кудашев завоевал бронзу, передает пресс-служба минспорта СО.
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