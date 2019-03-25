Стрелок ЦСКА/Самара Дарья Вдовина – победитель Чемпионата Европы в Хорватии

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В городе Осиек (Хорватия) завершился Чемпионат Европы по стрельбе из пневматического оружия. В турнире приняли участие порядка 600 стрелков из 46 стран мира.Спортсмены разыграли 27 комплектов наград.Спортсмен-инструктор самарского филиала ЦСКА Дарья Вдовина (МСМК) вупражнении "Пневматическая винтовка, 10 метров, женщины. Команды." вместе с напарницами Юлией Каримовой и Анастасией Галашиной завоевали «золото» в заключительном финале. В квалификации российские спортсменки набрали 624,1 очка. В финале они были точнее соперников на 4 очка и победили с результатом 17 баллов.Серебро завоевали стрелки из Италии, бронза у спортсменов Румынии.Всего по итогам чемпионата на счету сборной России 30 медалей: 14 золотых, 7 серебряных и 9 бронзовых, передает пресс-служба ЦСКА/Самара.Фото: пресс-служба ЦСКА/Самара