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Стенд Самарской области на форуме "Россия - спортивная держава" посетил заместитель министра спорта РФ Павел Новико

11 октября 2018 20:09
79
Он высоко оценил уровень презентации региона.
Стенд Самарской области на форуме "Россия - спортивная держава" посетил заместитель министра спорта РФ Павел Новиков.

Он высоко оценил уровень презентации региона.

Павлу Владимировичу был вручён памятный знак за участие в проведении ЧМ-2018 в Самаре, передает пресс-служба минспорта СО. 
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