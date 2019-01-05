Я нашел ошибку
Главные новости: 
Очевидцы рассказали, что, несмотря на ветер, на пляж можно спокойно выйти искупаться и позагорать.
"Сильный дождик". Россиян в Таиланде не впечатлил смертоносный ураган "Пабук"
Пять дней врачи боролись за жизнь трёхлетнего мальчика.
В Дагестане скончался ребёнок, раненный во время новогоднего салюта
На старт вышли около 200 спортсменов.
Стартовала "Ночная гонка Сокольи горы 2019"
В компании подчеркнули, что подготовка переговорной позиции госкорпорации не приостановлена.
"Роскосмос" ждёт разъяснений NASA по вопросу визита Рогозина в США
Ребенок полностью здоров.
Находящаяся в коме американка забеременела и родила ребенка
Серьёзных травм они не получили. В настоящий момент движение на 104 километре автодороги «Подъезд к г. Оренбург от трассы М-5 «Урал»затруднено.
В Нефтегорском районе на федеральной трассе в ДТП с участием трех автомобилей пострадали три человека
Подводим итоги года: Культура. Видео
Несмотря на метель самарцы и гости областной столицы 5 января, дружно отправились на Последнюю милю стадиона, где их ждали сказочные приключения и снежные забавы.
На Последней миле к стадиону «Самара Арена» не зарастает тропа сказок в Берендеево царство
сегодня  Воскресенье, 6 января, 02:56
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -5 °C, Тольятти  -6 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 06/01:
USD 69.47
-0.05
EUR 79.46
-0.2
Искать
Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Стартовала "Ночная гонка Сокольи горы 2019"

5 января 2019 23:46
145
На старт вышли около 200 спортсменов.
Стартовала "Ночная гонка Сокольи горы 2019"!

Несмотря на сложные погодные условия на старт вышли около 200 спортсменов, передает пресс-служба АУ СО УСЦ Чайка. 


Фото:   пресс-служба АУ СО УСЦ Чайка


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



ЧМ-2018
4 января 2019  12:20
Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток
Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
400
9 декабря 2018  22:11
Туризм из игравших на ЧМ-2018 в Самаре стран-участниц вырос в Россию из Великобритания на 14% до 174 тысяч турпоездок, из Бразилии на 121% до 64 тысяч, из Австралии на 48% до 62 тысяч, из Мексики на 165% до 61 тысячи, из Сербии на 14% до 48 тысяч, из Колу
Страны-участницы ЧМ-2018 в Самаре - в лидерах роста интуристов России в 2018
Туризм из игравших на ЧМ-2018 в Самаре стран-участниц вырос в Россию из Великобритания на 14% до 174 тысяч турпоездок, из Бразилии на 121% до 64 тысяч, из Австралии на 48% до... ЧМ-2018
786
9 ноября 2018  11:00
Россияне оценили работу полиции на ЧМ-2018
Россияне оценили работу полиции на ЧМ-2018
При этом никто из россиян не выбрал варианты "плохо" или "очень плохо". ЧМ-2018
481
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
7728
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
8266
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
8010
Весь список
Спорт в регионе
5 января 2019  23:46
На старт вышли около 200 спортсменов.
Стартовала "Ночная гонка Сокольи горы 2019"
На старт вышли около 200 спортсменов.   Спорт в регионе
144
5 января 2019  12:16
Отличные уличные тренажеры от производителя
Отличные уличные тренажеры от производителя
  Современный мир переполнен всяческими развлечениями, которые, преимущественно, связаны с технологиями XXI века: компьютеры, игры, виртуальная реальность и... Спорт в регионе
42
4 января 2019  14:58
В Самарской области ежедневно в период с 1 по 8 января 2019 года повсеместно организуются физкультурные мероприятия для всех категорий и групп населения.
Декада спорта и здоровья в Самарской области
В Самарской области ежедневно в период с 1 по 8 января 2019 года повсеместно организуются физкультурные мероприятия для всех категорий и групп населения.   Спорт в регионе
554
3 января 2019  20:01
В ночь на 5 января подопечные Валерия Брагина сыграют со сверстниками из США, которые были сильнее чехов.
Россия разгромила Словакию и вышла в полуфинал молодёжного ЧМ по хоккею
В ночь на 5 января подопечные Валерия Брагина сыграют со сверстниками из США, которые были сильнее чехов.  Спорт в регионе
608
3 января 2019  19:31
На площади Куйбышева в эти новогодние каникулы кипит спортивная жизнь!
На площади Куйбышева закончился товарищеский матч между командой прокуратуры "Щит" и ветеранами хоккея Самарской области
На площади Куйбышева в эти новогодние каникулы кипит спортивная жизнь!  Спорт в регионе
800
30 декабря 2018  13:20
Прямо сейчас он находится на Международной космической станции.
Олег Кононенко, болельщик "Крыльев Советов", поздравил с Новым годом прямо из космоса. Видео
Прямо сейчас он находится на Международной космической станции  Спорт в регионе
422
30 декабря 2018  13:09
Начальник селекционного отдела
Геннадий Голубин: Корниленко заслужил, чтобы остаться в "Крыльях" после игровой карьеры
 Начальник селекционного отдела "Крыльев Советов" Геннадий Голубин подвел итоги первой части РПЛ и рассказал о трансферных планах, ответив на вопросы... Спорт в регионе
2475
Весь список


Видео
3 января 2019  13:04
Итоги года по инвестициям в будущее подводят в Самарской области
Итоги года по инвестициям в будущее подводят в Самарской области
Их прокомментировал губернатор Дмитрий Азаров.
Экономика региона
700
3 января 2019  12:51
Подводим итоги 2018 года: культура Необходимо создать условия для того, чтобы людям было интересно, заявил Дмитрий Азаров.
Подводим итоги 2018 года: культура
Необходимо создать условия для того, чтобы людям было интересно, заявил Дмитрий Азаров.
Социум
698
2 января 2019  12:45
Как новогодние игрушки поменялись за 100 лет
Как новогодние игрушки поменялись за 100 лет
700 новогодних игрушек представлено в Музее Победы в Москве.
Социум
877
2 января 2019  12:12
В этом году на территории Самарской области начали свою работу 9 новых садов
В этом году на территории Самарской области начали свою работу 9 новых садов
Регион подводит итоги 2018 года.
Социум
563
31 декабря 2018  10:25
Новые медиа гирлянды на ёлочном комплексе на пл. Куйбышева в Самаре
Новые медиа гирлянды на ёлочном комплексе на пл. Куйбышева в Самаре
Современные технологии дают возможность воспроизвести на поверхности ёлок разнообразные тематические сюжеты под музыку.
Культура
1159
28 декабря 2018  12:55
Новое колесо обозрения начинает работу в парке Гагарина в Самаре Его высота составляет 55 метров.
Новое колесо обозрения начинает работу в парке Гагарина в Самаре
Его высота составляет 55 метров.
Благоустройство региона
459
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
1370
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
1191
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1543
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1938
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
2083
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
3321
Весь список

Мероприятия
Самарцев с детьми приглашают в музей на день рождения А.Н. Толстого
Новогодние старты на площади Куйбышева продолжаются
Сегодня состоится «Новогодний вечер» в сквере Эльдара Рязанова в Самаре
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Январь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные