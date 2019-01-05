Стартовала "Ночная гонка Сокольи горы 2019"
5 января 2019 23:46
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Несмотря на сложные погодные условия на старт вышли около 200 спортсменов, передает пресс-служба АУ СО УСЦ Чайка.
Фото: пресс-служба АУ СО УСЦ Чайка
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