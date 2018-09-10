Стартовал прием заявок на участие во всероссийском дне бега «Кросс Нации»
10 сентября 2018 19:27
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«Кросс Нации» пройдет в более чем 80 регионах страны с участием около 1,5 млн.человек.В Самаре центральный старт будет дан на УСЦ «Чайка». В программе мероприятия забеги на дистанциях 1 км, 2 км, 4 км, 6 км, 8 км, 12 км, детский забег на 300 метров. К соревнованиям допускаются все желающие. Участие бесплатное. Необходимо оформить заявку.
В комиссию по допуску предоставляется:
паспорт или свидетельство о рождении
справка о допуске врача
полис обязательного медицинского страхования
Организации могут оформить коллективную заявку: ФИО участника, дата рождения, виза и подпись врача, подпись руководителя, печать организации, печать медицинского учреждения.
Документы необходимо предоставить в мандатную комиссию, которая находится на базе «Чайка», с 10 сентября по 14 сентября с 10:00 до 18:00 (тел/факс: (846) 950-19-73). В день проведения соревнований, 15 сентября, заявки принимаются с 8:30 до 11:00.
В рамках спортивного праздника будут организованы концертная программа и бесплатные спортивно-развлекательные площадки для зрителей. Кроме Самары официальные старты «Кросса Нации» пройдут и в других городах региона, передает пресс-служба минспорта СО.
Фото: пресс-служба минспорта СО
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