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Стартовал прием заявок на участие во всероссийском дне бега «Кросс Нации»

10 сентября 2018 19:27
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В программе мероприятия забеги на дистанциях 1 км, 2 км, 4 км, 6 км, 8 км, 12 км, детский забег на 300 метров. К соревнованиям допускаются все желающие. Участие бесплатное. Необходимо оформить заявку.
Сегодня начала работа комиссия по приему заявок на участие во всероссийском дне бега «Кросс Нации» - 2018. В субботу, 15 сентября, на спортивной базе «Чайка» (Самара, поселок Управленческий) все желающие смогут пробежать различные дистанции и побороться за ценные призы.

«Кросс Нации» пройдет в более чем 80 регионах страны с участием около 1,5 млн.человек.В Самаре центральный старт будет дан на УСЦ «Чайка». В программе мероприятия забеги на дистанциях 1 км, 2 км, 4 км, 6 км, 8 км, 12 км, детский забег на 300 метров. К соревнованиям допускаются все желающие. Участие бесплатное. Необходимо оформить заявку.

В комиссию по допуску предоставляется:

паспорт или свидетельство о рождении

справка о допуске врача

полис обязательного медицинского страхования

Организации могут оформить коллективную заявку: ФИО участника, дата рождения, виза и подпись врача, подпись руководителя, печать организации, печать медицинского учреждения.


Документы необходимо предоставить в мандатную комиссию, которая находится на базе «Чайка», с 10 сентября по 14 сентября с 10:00 до 18:00 (тел/факс: (846) 950-19-73). В день проведения соревнований, 15 сентября, заявки принимаются с 8:30 до 11:00.

В рамках спортивного праздника будут организованы концертная программа и бесплатные спортивно-развлекательные площадки для зрителей. Кроме Самары официальные старты «Кросса Нации» пройдут и в других городах региона, передает пресс-служба минспорта СО.



Фото:     пресс-служба минспорта СО
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Стартовал прием заявок на участие во всероссийском дне бега «Кросс Нации»
В программе мероприятия забеги на дистанциях 1 км, 2 км, 4 км, 6 км, 8 км, 12 км, детский забег на 300 метров. К соревнованиям допускаются все желающие. Участие бесплатное.... Спорт в регионе
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