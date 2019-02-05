Стартовал прием заявок на участие в лыжной гонке «Лыжня России» - 2019
5 февраля 2019 21:38
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«Лыжня России» ежегодно проводится практически во всех субъектах Российской Федерации. Центральный старт в Самарской области состоится на УСЦ «Чайка» (Самара, поселок Управленческий). В программе соревнований забеги на дистанции 5 и 10 км по различным возрастным категориям, детский забег на 300 метров (5-6 лет), массовый забег на 2019 метров. Победители и призеры будут награждены медалями, дипломами и памятными призами Министерства спорта Российской Федерации, а также ценными призами министерства спорта Самарской области.
Для участия в «Лыжне России» необходимо подать заявку: предоставить паспорт (или свидетельство о рождении), полис обязательного медицинского страхования, допуск от врача. Комиссия по допуску работает на УСЦ «Чайка» с 4 по 8 февраля с 11:00 до 18:00, тел/факс: (846) 950-19-73. В день старта, 9 февраля, заявки принимаются с 8:30 до 10:00. Организаторы убедительно просят будущих участников при возможности получить допуск до 9 февраля, либо заранее в день старта. Заявку на участие в массовом забеге в Самаре дополнительно можно подать в магазинах «Спортмастер» (ТЦ «Парк Хаус» и ТЦ «Космопорт», заявочный пакет аналогичный, другие дистанции - на УСЦ «Чайка»).
В рамках спортивного праздника с 10:00 до 15:00 будет организована культурно-развлекательная программа, работа спортивных площадок, проведение конкурсов.
Официальная церемония открытия – в 11:35.
Подробности здесь, передает пресс-служба минспорта СО.
Фото: пресс-служба минспорта СО
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