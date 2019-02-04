Стартовал прием заявок на участие в лыжной гонке «Лыжня России» - 2019
4 февраля 2019 16:44
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«Лыжня России» ежегодно проводится практически во всех субъектах Российской Федерации. Центральный старт в Самарской области состоится на УСЦ «Чайка» (Самара, поселок Управленческий). В программе соревнований забеги на дистанции 5 и 10 км по различным возрастным категориям, детский забег на 300 метров (5-6 лет), массовый забег на 2019 метров. Победители и призеры будут награждены медалями, дипломами и памятными призами Министерства спорта Российской Федерации, а также ценными призами министерства спорта Самарской области.
Для участия в «Лыжне России» необходимо подать заявку: предоставить паспорт (или свидетельство о рождении), полис обязательного медицинского страхования, допуск от врача. Комиссия по допуску работает на УСЦ «Чайка» с 4 по 8 февраля с 11:00 до 18:00, тел/факс: (846) 950-19-73. В день старта, 9 февраля, заявки принимаются с 8:30 до 10:00. Организаторы убедительно просят будущих участников при возможности получить допуск до 9 февраля, либо заранее в день старта. Заявку на участие в массовом забеге в Самаре дополнительно можно подать в магазинах «Спортмастер» (ТЦ «Парк Хаус» и ТЦ «Космопорт», заявочный пакет аналогичный, другие дистанции — на УСЦ «Чайка»).
В рамках спортивного праздника с 10:00 до 15:00 будет организована культурно-развлекательная программа, работа спортивных площадок, проведение конкурсов.
Дмитрий Чесалин, руководитель управления развития физической культуры и массового спорта министерства спорта Самарской области:
«Лыжня России – это всегда праздник спорта, интересные соревнования, отличная возможность провести выходной день вместе с семьей на свежем воздухе. Чтобы принять участие необязательно иметь профессиональный уровень подготовки. Для многих «Лыжня России» становится первым шагом в лыжный спорт. «Лыжня России» — это не только лыжные гонки, но и разнообразная развлекательная программа, будут работать интерактивные и детские площадки. Так что каждый сможет найти для себя что-то интересное. Приглашаем всех жителей 9 февраля на базу «Чайка»!
Екатерина Чуйкова, мастер спорта России по лыжным гонкам, участница зимних Олимпийских игр 2010 года, тренер:
«Сегодня лыжный спорт – один из самых массовых в Самарской области. С каждым годом все больше людей начинаются им заниматься, и, что особенно, приятно, детей. Я провожу тренировки на базе «Чайка» и могу отметить, что за последние годы условия здесь заметно улучшились: качественные трассы, комфортно тренируются профессиональные лыжники, массовые катания. Я сама еще в детстве с огромным удовольствием выступала в «Лыжне России». Это особая атмосфера. Уверена, что в «Лыжне России» должны участвовать все – как профессиональные лыжники, так и любители лыжных гонок».
Как принять участие
Для допуска к соревнованиям необходимы следующие документы:
индивидуальные заявки:
— паспорт или свидетельство о рождении
— полис обязательного медицинского страхования
— справка врача о допуске (обязательна для всех участников на все дистанции)
заявки от организаций:
— заявка по форме: ФИО, дата рождения, виза и личная подпись врача о допуске, подпись руководителя, печать командирующей организации, подпись и печать медицинского учреждения.
Куда отправить заявку
Комиссия по допуску работает с 5 по 9 февраля с 11:00 до 18:00, тел/факс: (846) 950-19-73. В день старта, 10 февраля, заявки принимаются с 8:30 до 10:00 в административном здании УСЦ «Чайка».
Как доехать
Автобусы: № 1, 45, 50, 51, 68, 78,79 (остановка «7-й участок»)
Маршрутное такси: № 1, 113, 389, 392, 406, 447
В день соревнований будут выделены дополнительные автобусные маршруты от остановки «Барбошина Поляна» до места проведения мероприятия.
Программа мероприятия
10:00-11:30
12:15-15:00
Культурно-развлекательная программа, работа детских спортивных площадок, конкурсы, мастер-классы
11:35-11:50 Официальная церемония открытия
11:50 Старт на 300 м — детский забег (5-6 лет)
12:00 Старт на 2019 м — массовый забег (без ограничения возраста)
12:45 Старт на дистанцию 5 км — юноши 2001-2003 г.р.
12:55 Старт на дистанцию 5 км — девушки 2001-2003 г.р.
13:05 Старт на дистанцию 5 км — юноши 2004 г.р. и моложе
13:15 Старт на дистанцию 5 км — девушки 2004 г.р. и моложе
13:20 Старт на дистанцию 5 км — женщины 1984-1970 г.р., 1969-1955 г.р., 1954 г.р. и старше
13:30 Старт на дистанцию 10 км — мужчины 2000-1985 г.р.
13:40 Старт на дистанцию 10 км — мужчины 1984-1970 г.р.
13:50 Старт на дистанцию 10 км — мужчины 1969-1955 г.р.
13:55 Старт на дистанцию 10 км — женщины 2000-1985 г.р.
14:00 Старт на дистанцию 10 км — мужчины 1954 г.р. и старше
13:45-15:00 Церемония награждения победителей и призеров, передает пресс-служба облправительства.
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