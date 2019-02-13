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Станислав Черчесов побывал в расположении «Крыльев Советов»

13 февраля 2019 21:55
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Главный тренер сборной России по футболу понаблюдал за результативными играми нашей команды.
"Вчера в расположение "Крыльев" прибыл главный тренер сборной России по футболу Станислав Саламович Черчесов и понаблюдал за результативными играми нашей команды", - сообщается в Твиттере ФК "КС". 

12 февраля "Крылья Советов"провели два победных контрольных матча: со «Спартаком» из Юрмалы - 5:2 и казахстанским «Кайсаром» - 3:0.


Фото:   Твиттер ФК "КС"
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