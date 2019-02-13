Станислав Черчесов побывал в расположении «Крыльев Советов»

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"Вчера в расположение "Крыльев" прибыл главный тренер сборной России по футболу Станислав Саламович Черчесов и понаблюдал за результативными играми нашей команды", - сообщается в Твиттере ФК "КС".12 февраля "Крылья Советов"провели два победных контрольных матча: со «Спартаком» из Юрмалы - 5:2 и казахстанским «Кайсаром» - 3:0.Фото: Твиттер ФК "КС"