Стало известно, на сколько оштрафуют Нурмагомедова за драку после боя с Конором
9 октября 2018 18:19
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Президент UFC Дана Уайт заявил, что российского бойца Хабиба Нурмагомедова оштрафуют примерно на 250 тысяч долларов за драку, которую он устроил после поединка с Конором Макгрегором. Удерживать призовые чемпиона UFC в лёгком весе Атлетическая комиссия штата Невада не будет. Об этом глава организации сообщил изданию TMZ, передает life.ru.
Дана Уайт также пояснил, что чемпионский пояс Нурмагомедов сохранит, но вот избежать дисквалификации не сможет. Россиянин, скорее всего, будет отстранён на 4–6 месяцев.
Напомним, что после победного боя над Конором Макгрегором россиянин Нурмагомедов устроил драку со спарринг-партнёром ирландца. Последний оскорблял Хабиба, из-за чего и произошла потасовка.
Фото: РИА Новости/Саид Царнаев/life.ru
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