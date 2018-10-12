Стадион «Самара Арена» оснащен новой системой навигации

72

Для того, чтобы воспользоваться данной услугой, необходимо установить на свой смартфон соответствующее приложение (доступно для Android и iOS), которое поможет пользователю ознакомиться с картой стадиона, совершить виртуальный 3D-тур по стадиону, полюбоваться его видами, а также ознакомиться с последними новостями. Встроенный в приложение аудиогид подробно расскажет об основных зонах стадиона.Болельщики, планирующие посетить матчи ПФК «Крылья Советов», наверняка оценят интегрированные карты, которые помогут добраться до «Самара Арены», а также функцию, позволяющую отыскать нужный сектор, проложив до него подробный маршрут по зданию стадиона.Для болельщиков, не использующих смартфоны, на втором этаже стадиона (в секторах А и С) установлены специальные сенсорные стойки, которые также помогут сориентироваться и получить необходимую информацию, передает пресс-служба облправительства.