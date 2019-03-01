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Стадион "Самара Арена" готовится к матчу "Крылья Советов" - "Енисей"

1 марта 2019 15:57
97
Матч состоится 9 марта в 15.00.
Стадион "Самара Арена" готовится к матчу "Крылья Советов" - "Енисей", который состоится 9 марта в 15.00.

По информации ФГУП "Спорт-Инжиниринг", агрономы поливают поле, вносят удобрения.

Используется специальное оборудование дополнительного освещения.

Впервые после зимы произведен покос травы, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
 
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Комментарии



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