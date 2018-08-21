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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Сразу два игрока "Крыльев Советов" - Олег Ланин и Александр Соболев вызваны в молодежную сборную России

21 августа 2018 21:06
181
Сразу два игрока "Крыльев Советов" – полузащитник Олег Ланин и форвард Александр Соболев включены в расширенный список молодежной сборной России.

С 3 по 11 сентября сборная проведет учебно-тренировочный сбор в Новогорске и сыграет две встречи.

7 сентября россияне в подмосковных Химках сыграют контрольный матч со сборной Египта.

11 сентября в рамках отборочного этапа Чемпионата Европы сборная России сыграет с командой Сербии в Нижнем Новгороде, передает пресс-служба ФК "КС".



Фото:    пресс-служба ФК "КС"

 
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