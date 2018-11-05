Сразу 6 игроков нашей команды пропустят матч против "Уфы"

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По сравнению с последней встречей в рамках чемпионата против питерского "Зенита" (0:1), "Крыльям" из-за различных повреждений сегодня не помогут пять травмированных футболистов, а также защитник Агустин Рохель, который пропустит матч из-за дисквалификации.С капитанской повязкой нашу команду выведет Сергей Корниленко.В составе "Уфы" два экс-игрока "Крыльев" – защитник Азамат Засеев и полузащитник Азер Алиев. Оба начнут встречу против самарцев на скамейке запасных, передает пресс-служба ФК "КС".Фото: пресс-служба ФК "КС"