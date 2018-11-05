Я нашел ошибку
Главные новости: 
Исследователи отмечают, что до первоначального состояния защитный щит Земли может восстановиться за 40 лет.
Учёные заявили о восстановлении озонового слоя Земли
Гостей особенно заинтересовали возможности реализации продукции через кросс доки, позволяющие торговать напрямую с машин.
Делегаты из Западно-Казахстанской области посетили госпиталь "Мать и дитя" и "Агропарк" Самары
Например, суд возложил на администрацию Нефтегорска обязанность разработать проект санитарно-защитной зоны городского кладбища и получить санэпидзаключение на него.
Прокуроры отправились на кладбища СО и нашли там нарушения, которые теперь исправляют власти
Как живут ребята сейчас, не идет в сравнение в тем, что было еще 5 лет назад.
Как живут дети в сиротских учреждениях Самарской области
С капитанской повязкой нашу команду выведет Сергей Корниленко.
Сразу 6 игроков нашей команды пропустят матч против "Уфы"
Эту информацию раскрыл в своем сообщении конкурсный управляющий банкротством АКБ — Агентство по страхованию вкладов.
Банкротство «АктивКапитал Банка» обходится все дороже
В ходе встречи представители правительства региона и участники делегации представили друг другу развёрнутые презентации о перспективных направлениях расширения сотрудничества.
Самарский регион и Западно-Казахстанская область заключили соглашение о сотрудничестве
Сумма возврата в каждой стране своя. Может составлять от 7 до 22% от покупки.
Tax Free: как вернуть деньги за покупки за границей
сегодня  Понедельник, 5 ноября, 22:07
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +5 °C, Тольятти  +4 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 05/11:
USD 65.58
-0.07
EUR 74.99
0.41
Искать
Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Сразу 6 игроков нашей команды пропустят матч против "Уфы"

5 ноября 2018 17:24
251
С капитанской повязкой нашу команду выведет Сергей Корниленко.
Стали известны составы на матч 13-го тура Российской Премьер-лиги "Уфа" – "Крылья Советов".

По сравнению с последней встречей в рамках чемпионата против питерского "Зенита" (0:1), "Крыльям" из-за различных повреждений сегодня не помогут пять травмированных футболистов, а также защитник Агустин Рохель, который пропустит матч из-за дисквалификации.

С капитанской повязкой нашу команду выведет Сергей Корниленко.

В составе "Уфы" два экс-игрока "Крыльев" – защитник Азамат Засеев и полузащитник Азер Алиев. Оба начнут встречу против самарцев на скамейке запасных, передает пресс-служба ФК "КС". 



Фото:   пресс-служба ФК "КС"
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



ЧМ-2018
27 октября 2018  13:01
Совет ФИФА признал чемпионат мира в России лучшим в истории Об этом говорилось в отчёте, который был принят советом.
Совет ФИФА признал чемпионат мира в России лучшим в истории
Об этом говорилось в отчёте, который был принят советом. ЧМ-2018
517
26 октября 2018  22:43
Чемпионат мира проходил с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
Совет ФИФА признал чемпионат мира в России лучшим в истории
Чемпионат мира проходил с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.  ЧМ-2018
398
22 августа 2018  21:19
В свою очередь, позитивные изменения почувствовали и жители областной столицы.
Пиво, раки, набережная и гостеприимство самарцев: что больше всего понравилось иностранцам в областной столице
В свою очередь, позитивные изменения почувствовали и жители областной столицы.  ЧМ-2018
853
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
7609
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
8150
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
7897
Весь список
Спорт в регионе
5 ноября 2018  17:24
С капитанской повязкой нашу команду выведет Сергей Корниленко.
Сразу 6 игроков нашей команды пропустят матч против "Уфы"
С капитанской повязкой нашу команду выведет Сергей Корниленко.   Спорт в регионе
250
5 ноября 2018  13:33
Победу принесли покер Егора Голенкова и гол Артёма Сапова.
Молодежный состав "Крыльев Советов" на выезде разгромил "Уфу" - 5:0
Победу принесли покер Егора Голенкова и гол Артёма Сапова.  Спорт в регионе
259
4 ноября 2018  23:18
В матче решалась судьба единственной путевки в «Финал четырех» Кубка России.
«Нова» дала бой питерскому «Зениту»
В матче решалась судьба единственной путевки в «Финал четырех» Кубка России.  Спорт в регионе
550
4 ноября 2018  22:42
Основной и молодежный составы
5 ноября "Крылья Советов" сыграют с "Уфой"
Основной и молодежный составы "Крыльев Советов" проведут свои матчи в один день.  Спорт в регионе
491
4 ноября 2018  13:33
Как выбрать велосипед
Как выбрать велосипед
 В современном обществе становится все больше популярен велотуризм. Этим увлекательным видом спорта занимаются дети, молодежь и более взрослое поколение. Спорт в регионе
45
3 ноября 2018  22:17
Теперь нас ждет решающий матч с питерским
Кубок России. "Нова" сильнее "Ярославича"
Теперь нас ждет решающий матч с питерским "Зенитом".  Спорт в регионе
594
3 ноября 2018  20:25
Следующие матчи «Самара» проведет на выезде — в Санкт-Петербурге против «Спартака» (7 ноября) и «Зенита-Фарм» (10-го).
В матче Суперлиги «Самара» переиграла «Уралмаш»
Следующие матчи «Самара» проведет на выезде — в Санкт-Петербурге против «Спартака» (7 ноября) и «Зенита-Фарм» (10-го).  Спорт в регионе
588
Весь список


Видео
24 октября 2018  12:44
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
Происшествия
621
21 октября 2018  11:26
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт Под асфальтом был кипяток.
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт
Под асфальтом был кипяток.
Происшествия
715
12 октября 2018  09:35
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
Работнице нужно заботиться об уличных кошках.
Социум
697
9 октября 2018  11:33
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
 За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд.
В стране
713
8 октября 2018  09:55
В первый день юношеской Олимпиады россияне завоевали пять золотых наград
В первый день юношеской Олимпиады россияне завоевали пять золотых наград
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
667
3 октября 2018  11:20
Заснувшая между автоматическими дверьми собака насмешила пользователей сети В Интернете появилось забавное видео.
Заснувшая между автоматическими дверьми собака насмешила пользователей сети
В Интернете появилось забавное видео.
Социум
1288
Весь список

Фоторепортажи
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1011
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1378
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
1443
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
2563
22 августа 2018  22:45
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства Пластилиновый дождь: ФОТО
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь": ФОТО
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров.
Культура
1949
19 августа 2018  21:53
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
Культура
2122
Весь список

Мероприятия
В Сызрани двухдневный обучающий семинар проведет спортсмен и актер Олег Тактаров
Большой этнографический диктант написали в Самарской области
В Самаре откроют мемориальную доску в честь Куйбышевской студии кинохроники
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Ноябрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные