Спортсмены сызранской СШОР №2 выиграли первенство России по гребному спорту
24 июля 2018 18:05
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Было заявлено более 600 участников из 23 субъектов РФ.
Призерами соревнований стали спортсмены сызранской СШОР №2.
В "двойке" Дарья Подьячева и Алина Харитонова завоевали серебро.
В "четверке" Кирилл Буреев, Максим Ледков, Данила Литвяков и Айдар Ибрагимов выиграли золотые медали.
Параллельно с первенством были проведены всероссийские соревнования (до 15 лет). В турнире "четверок" бронзу получили Анастасия Артюхина, Ева Сасина, Алина Юсупова и ЕкатеринаПанкратова, передает пресс-служба минспорта СО.
Фото: пресс-служба минспорта СО
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