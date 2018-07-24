Спортсмены сызранской СШОР №2 выиграли первенство России по гребному спорту

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Было заявлено более 600 участников из 23 субъектов РФ.Призерами соревнований стали спортсмены сызранской СШОР №2.В "двойке" Дарья Подьячева и Алина Харитонова завоевали серебро.В "четверке" Кирилл Буреев, Максим Ледков, Данила Литвяков и Айдар Ибрагимов выиграли золотые медали.Параллельно с первенством были проведены всероссийские соревнования (до 15 лет). В турнире "четверок" бронзу получили Анастасия Артюхина, Ева Сасина, Алина Юсупова и ЕкатеринаПанкратова, передает пресс-служба минспорта СО.Фото: пресс-служба минспорта СО