Спортсмены из Тольятти завоевали серебро всероссийского турнира «Мини-футбол - в вузы»

94

По результатам отборочных этапов лучшие команды федеральных округов встречаются в финальном раунде. В 2017 году всероссийский финал собрал более 600 спортсменов из 46 команд, которые были разделены на три лиги: золотая (высшие учебные заведения с правом допуска профессиональных футболистов), серебряная (высшие учебные заведения) и бронзовая (средние специальные учебные заведения).В серебряной лиге в финале выступала команда колледжа технического и художественного образования Тольятти (КТиХО). На групповом этапе тольяттинцы одержали четыре победы в четырех матчах (разница мячей 22-2), заняв первое место в группе. В полуфинале спортсмены Самарской области выиграли со счетом 6:0 у соперников из Уфы, но в матче за золото уступили команде Западно-Сибирского государственного колледжа (Тюмень) – 2:3. Тольяттинец Юрий Матвеев был признан лучшим игроком финального этапа бронзовой лиги, сообщает пресс-служба облправительства.