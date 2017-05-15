Спортсмены из Тольятти завоевали серебро всероссийского турнира «Мини-футбол - в вузы»
15 мая 2017 23:15
94
По результатам отборочных этапов лучшие команды федеральных округов встречаются в финальном раунде. В 2017 году всероссийский финал собрал более 600 спортсменов из 46 команд, которые были разделены на три лиги: золотая (высшие учебные заведения с правом допуска профессиональных футболистов), серебряная (высшие учебные заведения) и бронзовая (средние специальные учебные заведения).
В серебряной лиге в финале выступала команда колледжа технического и художественного образования Тольятти (КТиХО). На групповом этапе тольяттинцы одержали четыре победы в четырех матчах (разница мячей 22-2), заняв первое место в группе. В полуфинале спортсмены Самарской области выиграли со счетом 6:0 у соперников из Уфы, но в матче за золото уступили команде Западно-Сибирского государственного колледжа (Тюмень) – 2:3. Тольяттинец Юрий Матвеев был признан лучшим игроком финального этапа бронзовой лиги, сообщает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
27 апреля 2017 13:48
Это нужно для принятия решения в сложной спорной ситуации. ЧМ-2018
217
25 апреля 2017 12:25
Они будут работать на Чемпионате мира по футболу 2018. ЧМ-2018
345
24 апреля 2017 15:25
Получено положительное заключение на сметную документацию 1 этапа благоустройства и озеленения территории вокруг «Самара Арены». ЧМ-2018
670
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
6203
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
6703
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
6661
Спорт в регионе
15 мая 2017 23:15
Тольяттинец Юрий Матвеев был признан лучшим игроком финального этапа бронзовой лиги. Спорт в регионе
94
15 мая 2017 10:59
Всего участников было более 300. Спорт в регионе
115
15 мая 2017 10:17
Впервые в этом году соревнования проходили по 13 видам спорта. Спорт в регионе
172
14 мая 2017 18:53
Об этом он объявил в прямом эфире после трансляции матча чемпионата Футбольной лиги Англии между командами «Фулхэм» и «Рединг». Спорт в регионе
265
13 мая 2017 21:44
Следующий матч команда Вадима Скрипченко проведет 17 мая на выезде в Томске против "Томи". Спорт в регионе
502
12 мая 2017 22:55
Спорт в регионе
405
Видео
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
497
17 апреля 2017 13:33
Он пообщался с медиками и волонтерами. Здравоохранение
1114
6 апреля 2017 11:00
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей. Криминал
1280
21 марта 2017 09:51
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру. Социум
1473
12 января 2017 12:55
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина. Здравоохранение
2771
11 января 2017 09:18Мэр Тольятти выступил с обращением на видео
Он говорит о главном событии в городе в прошедшем году. Новости Тольятти
1657
Фоторепортажи
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
1463
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
1095
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
598
6 марта 2017 18:21
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах. Социум
1006
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
2238
11 сентября 2016 21:23
Красочное мероприятие состоялось на набережной. Социум
3260
Мероприятия
Дни рождения
Сегодня день рождения отмечают