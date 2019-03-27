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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Спортсмены из Самарской области отличились на Специальной олимпиаде России

27 марта 2019 14:31
82
В соревнованиях приняли участие более 7000 атлетов из 190 стран.
Спортсмены из Самарской области отличились на Специальной олимпиаде!

Специальная Олимпиада России – общероссийская общественная благотворительная организация помощи людям с ментальными нарушениями.

В соревнованиях приняли участие более 7000 атлетов из 190 стран.

Сборную РФ представляли 154 атлета, передает пресс-служба  минсоцдемографии Самарской области.


Фото:     пресс-служба  минсоцдемографии Самарской области
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Комментарии



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