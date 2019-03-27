Спортсмены из Самарской области отличились на Специальной олимпиаде России
27 марта 2019 14:31
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Специальная Олимпиада России – общероссийская общественная благотворительная организация помощи людям с ментальными нарушениями.
В соревнованиях приняли участие более 7000 атлетов из 190 стран.
Сборную РФ представляли 154 атлета, передает пресс-служба минсоцдемографии Самарской области.
Фото: пресс-служба минсоцдемографии Самарской области
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