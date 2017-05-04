Спортсмены Самарской области завоевали 12 медалей на IX Всемирных ветеранских играх

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В Новой Зеландии завершились IX Всемирные ветеранские игры. По итогам престижных международных соревнований спортсмены Самарской области завоевали 12 медалей: 6 золотых и 6 серебряных.Всемирные ветеранские игры (World Masters Games) – крупнейшее мультиспортивное соревнование в мире среди ветеранов, которое проводится каждые четыре года. В нем могут принимать участие спортсмены различных возрастов, уровня подготовки и физического состояния. Минимальный возраст участников от 25 до 35 лет в зависимости от вида спорта.IX Всемирные игры ветеранов спорта проходили с 21 по 30 апреля в Окленде (Новая Зеландия). Спортивная программа включала соревнования по 28 видам спорта (45 дисциплин). Число участников составило порядка 25000 спортсменов из свыше 100 стран (более 10000 – жители Новой Зеландии, около 7000 – из Австралии, около 500 – спортсмены РФ). В Играх принимала участие и команда Самарской области.Николай Михайлов из Тольятти, один из старейших бегунов мира, завоевывал медали в каждом из пяти своих забегов. В активе 87-летнего спортсмена одна золотая и четыре серебряные награды. Стоит отметить, что поездка Николая Михайлова в Окленд осуществлялась при поддержке губернатора Самарской области Николая Ивановича Меркушкина. «В Окленде нас принимали очень радушно. К нам подходили бывшие россияне, проживающие в Новой Зеландии, приглашали в гости, показывали достопримечательности. Даже встретился бывший житель города Куйбышева, - рассказал Николай Михайлов.Другой тольяттинец, 76-летний Анатолий Онучин, отличился в спортивной ходьбе, взяв две золотые и одну серебряную медали. В кроссе на 8 километров по пересеченной местности он завоевал серебро.41-летний бегун Павел Бубнов победил в спринтерском беге на 100 метров. Еще одно золото он получил в прыжках в длину. Галина Куликова выиграла золото в прыжках в высоту. В метании диска и толкании ядра у нее четвертое и пятое места. Вера Авилова осталась в шаге от медали в спортивной ходьбе.