Спортсмены Самарской области завоевали 10 медалей Всемирной летней Универсиады

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В тхэквондо Рафаиль Аюкаев выиграл золотые медали в личном зачете (весовая категория свыше 87 кг) и командных соревнованиях. Борис Краснов завоевал золото в весовой категории 68 кг.В плавании Анастасия Гуженкова в составе женской команды РФ стала победительницей в эстафете 4 по 200 метров свободным стилем и серебряным призером в кролевой эстафете 4 по 100 метров. Александр Кудашев получил серебро в комбинированной эстафете 4 по 100 метров и бронзу в эстафете 4 по 200 вольным стилем.Дзюдоистка Валентина Костенко завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 63 кг. Валентина Костенко вместе с Марией Персидской заняли третье место в командном турнире.В Универсиаде принимают участие 7700 спортсменов из 141 страны. В российскую сборную вошли 348 человек,представляющие 53 субъекта страны и более 100 ВУЗов. От Самарской области на Универсиаду было заявлено 11 спортсменов, сообщает пресс-служба облправительства.