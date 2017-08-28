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В Универсиаде принимают участие 7700 спортсменов из 141 страны.
Спортсмены Самарской области завоевали 10 медалей Всемирной летней Универсиады
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Спортсмены Самарской области завоевали 10 медалей Всемирной летней Универсиады

28 августа 2017 19:33
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В Универсиаде принимают участие 7700 спортсменов из 141 страны.
В китайском Тайбее 30 августа завершается XXIX Всемирная летняя Универсиада. Спортсмены Самарской области по итогам своих выступлений на масштабных соревнованиях выиграли 10 наград: 4 золотые, 2 серебряные и 4 бронзовые медали.

В тхэквондо Рафаиль Аюкаев выиграл золотые медали в личном зачете (весовая категория свыше 87 кг) и командных соревнованиях. Борис Краснов завоевал золото в весовой категории 68 кг.

В плавании Анастасия Гуженкова в составе женской команды РФ стала победительницей в эстафете 4 по 200 метров свободным стилем и серебряным призером в кролевой эстафете 4 по 100 метров. Александр Кудашев получил серебро в комбинированной эстафете 4 по 100 метров и бронзу в эстафете 4 по 200 вольным стилем.

Дзюдоистка Валентина Костенко завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 63 кг. Валентина Костенко вместе с Марией Персидской заняли третье место в командном турнире.

В Универсиаде принимают участие 7700 спортсменов из 141 страны. В российскую сборную вошли 348 человек,
представляющие 53 субъекта страны и более 100 ВУЗов. От Самарской области на Универсиаду было заявлено 11 спортсменов, сообщает пресс-служба облправительства. 
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