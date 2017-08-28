Спортсмены Самарской области завоевали 10 медалей Всемирной летней Универсиады
28 августа 2017 19:33
127
В тхэквондо Рафаиль Аюкаев выиграл золотые медали в личном зачете (весовая категория свыше 87 кг) и командных соревнованиях. Борис Краснов завоевал золото в весовой категории 68 кг.
В плавании Анастасия Гуженкова в составе женской команды РФ стала победительницей в эстафете 4 по 200 метров свободным стилем и серебряным призером в кролевой эстафете 4 по 100 метров. Александр Кудашев получил серебро в комбинированной эстафете 4 по 100 метров и бронзу в эстафете 4 по 200 вольным стилем.
Дзюдоистка Валентина Костенко завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 63 кг. Валентина Костенко вместе с Марией Персидской заняли третье место в командном турнире.
В Универсиаде принимают участие 7700 спортсменов из 141 страны. В российскую сборную вошли 348 человек,
представляющие 53 субъекта страны и более 100 ВУЗов. От Самарской области на Универсиаду было заявлено 11 спортсменов, сообщает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
28 августа 2017 11:24
Строительство стадиона завершится в декабре 2017 года. ЧМ-2018
223
23 августа 2017 19:48
Готовность арены составляет более 70 процентов. ЧМ-2018
446
16 августа 2017 10:53
Количество взлетно-посадочных операций также удвоится. ЧМ-2018
283
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
6413
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
6947
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
6853
Спорт в регионе
28 августа 2017 19:33
В Универсиаде принимают участие 7700 спортсменов из 141 страны. Спорт в регионе
127
28 августа 2017 10:32
Они прилетают сегодня, 28 августа. Спорт в регионе
153
28 августа 2017 09:45
2 сентября команды проведут второй матч в Саратове. Спорт в регионе
122
27 августа 2017 21:11
Самарцы набрали 25 очков и продолжают уверенно возглавлять турнирную таблицу. Спорт в регионе
429
24 августа 2017 15:56
Спортсмен занял первое место в весовой категории свыше 87 кг. Спорт в регионе
182
24 августа 2017 15:37
Играть будут команды старшей возрастной группы. Спорт в регионе
253
24 августа 2017 09:52
В китайском Тайбее продолжаются соревнования XXIX Всемирной летней Универсиады. Спорт в регионе
177
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
520
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
499
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
7289
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
1480
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
5868
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
1901
Фоторепортажи
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
642
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
2287
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
2092
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
1734
6 марта 2017 18:21
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах. Социум
1897
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
6054
Мероприятия