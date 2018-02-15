Спортсмены Самарской области получили награды международного турнира по тхэквондо «Turkish Open»

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"Из Стамбула - с наградами! В Турции состоялся международный турнир по тхэквондо «Turkish Open» с участием спортсменов Самарской области. Юлия Турутина в весовой категории до 62 кг завоевала серебро. В весовой категории до 68 кг Борис Краснов выиграл бронзу", сообщает минспорта Самарской области в Твиттере.