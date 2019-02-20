Спортсменки школы бокса "Ринг" завоевали медали чемпионата и первенства ПФО

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С 11 по 16 февраля в г. Березники Пермского края прошли чемпионат и первенство Приволжского федерального округа России по боксу среди женщин, юниорок, девушек и девочек.В соревнованиях приняли участие 174 боксерши: из Пермского края, Самарской, Оренбургской, Ульяновской, Пензенской, Нижегородской, Саратовской, Кировской областей, Республики Мордовия, Башкирии, Чувашии, Удмуртии и Марий Эл.Одна золотая, три серебряных и две бронзовых медалей завоевали спортсменки ГАУ «СШОР №4 «Ринг» Самарской области.Арина Голубцова (в/к 43 кг, тренер В.Е. Фомин) выиграла золотую медаль и завоевала право на участие в Первенстве России, которое будет проходить в Анапе в мае.Марина Миронова (в/к 44,5кг), Ксения Евдокимова (в/к 64кг), Галина Лезина (в/к +80кг) (тренеры В.Е. Фомин, К.С. Логинов) завоевали серебро, а также право на участие в чемпионате и Первенстве России.Бронзовые медали выиграли Никита Энговатова (в/к 38,5кг), Владлена Безлапова (в/к 57кг) (тренер И.С. Павлов)Поздравляем спортсменок с удачным выступлением и желаем побед на Первенстве России, передает пресс-служба минспорта СО.На фото: Арина Голубцова (в центре), Марина Миронова (справа) со своим тренером В.Е. Фоминым