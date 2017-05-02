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Спортсменки из Самарской области номинированы на звание «Лучшей теннисистки апреля»

2 мая 2017 12:18
105
Спортсменки из Самарской области номинированы на звание «Лучшей теннисистки апреля»
Это тольяттинка Дарья Касаткина и самарчанка Анастасия Павлюченкова.

Сегодня, 2 мая, WTA обнародовала очередной список кандидатов, номинированных на звание «лучшей теннисистки апреля» для зрительского голосования. В него вошли тольяттинка Дарья Касаткина, самарская воспитанница Анастасия Павлюченкова, а также француженка Кристсина Младенович и немка Лаура Зигемунд.

Как уже сообщал TLTgorod Дарья в прошлом месяце выиграла свой первый титул на турнирах WTA. Она стала чемпионкой турнира в американском Чарльстоне, пишет TLTgorod.

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