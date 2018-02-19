Спортсменки из Новокуйбышевска завоевали золотые медали на чемпионате России по пауэрлифтингу

103

"Слабый пол говорите? Ну-ну! В Тюмени состоялся чемпионат России по пауэрлифтингу (троеборье). Более 300 атлетов из 47 регионов. 2 золота у спортсменок из Новокуйбышевска.- весовая категория 57 кг, сумма поднятого веса - 545 кг,- весовая категория +84 кг, сумма поднятого веса - 625 кг", - сообщается в Твиттере минспорта Самарской области.