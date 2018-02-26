Спортсменка школы "Ринг" завоевала бронзу первенства России по боксу
26 февраля 2018 16:14
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Владлена Безлапова (весовая категория 57 кг, тренер - И.Павлов) завоевала бронзовую медаль и вошла в состав сборной РФ, сообщает пресс-служба минспорта Самарской области.
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