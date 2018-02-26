Спортсменка школы "Ринг" завоевала бронзу первенства России по боксу

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В Московской области прошли соревнования по боксу в рамках первенства России среди девушек и юниорок. Школу бокса олимпийского резерва «Ринг» представляли три спортсменки – А. Ашихмина, Г. Лезина, В. Безлапова.(весовая категория 57 кг, тренер - И.Павлов) завоевала бронзовую медаль и вошла в состав сборной РФ, сообщает пресс-служба минспорта Самарской области.