Спортсменка из Новокуйбышевска выиграла золото чемпионата мира по пауэрлифтингу в Чехии
27 ноября 2017 14:10
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В весовой категории 57 кг в троеборье она подняла 545 кг! И это с учётом того, что перед турниром у нее была травма. Вот это сильная девушка, сообщает пресс-служба минспорта Самарской области.
Фото: пресс-служба минспорта Самарской области
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