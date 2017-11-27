Спортсменка из Новокуйбышевска выиграла золото чемпионата мира по пауэрлифтингу в Чехии

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выиграла золото чемпионата мира по пауэрлифтингу (IPF) в Чехии.В весовой категории 57 кг в троеборье она подняла 545 кг! И это с учётом того, что перед турниром у нее была травма. Вот это сильная девушка, сообщает пресс-служба минспорта Самарской области.Фото: пресс-служба минспорта Самарской области