Спортсменка ЦСКА/Самара выиграла «серебро» и «бронзу» на первенстве мира по плаванию в Индианаполисе

81

Яркий вклад в победу российской сборной внесла пловчиха ЦСКА/Самара Ирина Кривоногова. Вместе с партнершами по команде Полиной Невмовенко, Василисой Буйной и Анастасией Кирпичниковой девушка завоевала «серебряную» медаль в эстафете 4х200 м вольным стилем с юношеским рекордом Европы (7.57,33). Серебряная медаль также была вручена Катарине Милутинович – участнице предварительного заплыва. Первенствовали в эстафете канадки с новым юношеским рекордом мира – 7.51,47, третьими финишировали японки – 8.02,09.В заключительный день первенства мира Ирина Кривоногова порадовала болельщиков еще и «бронзовой» наградой надистанции 200 м вольным стилем с результатом 1.58,51. Победила канадка Тэйлор Рак с рекордом соревнований (1.57,08),серебряная медаль – у венгерки Айны Кешей (1.57,10).Следующее первенство мира по плаванию пройдет в Будапеште (Венгрия) в 2019 году, сообщает пресс-служба ЦСКА/Самара.