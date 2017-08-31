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Спортсменка ЦСКА/Самара выиграла «серебро» и «бронзу» на первенстве мира по плаванию в Индианаполисе

31 августа 2017 20:09
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Яркий вклад в победу российской сборной внесла пловчиха ЦСКА/Самара Ирина Кривоногова.
В Индианаполисе (США) прошло первенство мира по плаванию, в котором приняли участие 618 спортсменов  – девушки 15-18 лет и юноши 14-17, из 90 стран мира. Российская юниорская сборная набрала 627 очков, завоевав второе общекомандное место. Трофей FINA выиграли американцы (1031). На третьем месте команда Японии (490), на четвертом – Канады (476), на пятом – Венгрии (397).

Яркий вклад в победу российской сборной внесла пловчиха ЦСКА/Самара Ирина Кривоногова. Вместе с партнершами по команде Полиной Невмовенко, Василисой Буйной и Анастасией Кирпичниковой девушка завоевала «серебряную» медаль в эстафете 4х200 м вольным стилем с юношеским рекордом Европы (7.57,33). Серебряная медаль также была вручена Катарине Милутинович – участнице предварительного заплыва. Первенствовали в эстафете канадки с новым юношеским рекордом мира – 7.51,47, третьими финишировали японки – 8.02,09.

В заключительный день первенства мира Ирина Кривоногова порадовала болельщиков еще и «бронзовой» наградой на
дистанции 200 м вольным стилем с результатом 1.58,51. Победила канадка Тэйлор Рак с рекордом соревнований (1.57,08),
серебряная медаль – у венгерки Айны Кешей (1.57,10).

Следующее первенство мира по плаванию пройдет в Будапеште (Венгрия) в 2019 году, сообщает пресс-служба ЦСКА/Самара. 
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