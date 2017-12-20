Спортсменка Самарской области завоевала золото первенства России по настольному теннису
20 декабря 2017 15:16
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В женском парном разряде Екатерина Зиронова, выступая вместе с Анной Красиковой из Москвы, завоевала золотую медаль.
В мужском парном разряде самарские спортсмены Лев Волин и Егор Овчинников получили бронзовые награды.
Команда девушек Самарской области (Валерия Щербатых, Екатерина Зиронова, Виктория Кандыбина, Валерия Кудинова, Валерия Емельянова) стала серебряным призером.
В личных соревнованиях лучшей из девушек стала Екатерина Зиронова (6 место), Валерия Емельянова (15 место), Виктория Кандыбина (31 место), Валерия Кудинова (39 место).
В личных соревнованиях у мужчин лучшим из стал Волин Лев (14 место), Овчинников Егор (22 место), Ненашев Иван (32 место), Ефимов Михаил (36 место), сообщает пресс-служба минспорта Самарской области.
Фото: пресс-служба минспорта Самарской области
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