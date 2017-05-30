Спортсмен ЦСКА/Самара взял золото на Международных соревнованиях по пулевой стрельбе в Чехии
30 мая 2017 15:58
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Спортсмен-инструктор ЦСКА/Самара, мастер спорта международного класса Евгений Ищенко одержал уверенную победу, став золотым призером чемпионата. Евгений показал лучший результат в квалификации (625.5 очка), и уверенно прошел в финал, где заработал 249.5 очка.
Второе место занял Арьюн Бабута, третьим стал хорват Борна Петанек, сообщает пресс-служба ЦСКА/Самара.
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