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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Спортсмен ЦСКА/Самара взял золото на Международных соревнованиях по пулевой стрельбе в Чехии

30 мая 2017 15:58
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Евгений показал лучший результат в квалификации (625.5 очка), и уверенно прошел в финал, где заработал 249.5 очка.
В чешском городе Пльзень завершились Международные соревнования по пулевой стрельбе. В олимпийском упражнении "пневматическая винтовка, дистанция 10 метров" медали разыграли юниоры.

Спортсмен-инструктор ЦСКА/Самара, мастер спорта международного класса Евгений Ищенко одержал уверенную победу, став золотым призером чемпионата. Евгений показал лучший результат в квалификации (625.5 очка), и уверенно прошел в финал, где заработал 249.5 очка.

Второе место занял Арьюн Бабута, третьим стал хорват Борна Петанек, сообщает пресс-служба ЦСКА/Самара. 


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