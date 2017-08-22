Спортсмен ЦСКА/Самара стал «бронзовым» призером Всероссийских соревнований по гребле на байдарках и каноэ
22 августа 2017 21:00
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Заезды на байдарках и каноэ-одиночках, двойках и четвёрках были организованы на дистанциях 200, 500, 1000 и 5000 м, а также в эстафете 4х200 м.
На дистанции 200 метров всероссийских соревнований в заезде на каноэ-двойке рядовой спортроты ЦСКА/Самара Мастер спорта Владислав Пынзарь вместе с напарником Олегом Колесниченко занял 3 командное место, сообщает пресс-служба ЦСКА/Самара.
Фото: пресс-служба ЦСКА/Самара
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