Спортсмен ЦСКА/Самара Евгений Тимофеев завоевал золото на юниорском первенстве России по легкой атлетике

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В Новочебоксарске завершилось первенство России по легкой атлетике среди юниоров и юниорок до 20 лет в помещении. К участию в соревнованиях было заявлено свыше 500 спортсменов из 46 российских регионов. Армеец ЦСКА Мастер спортапоказал лучший результат в прыжке в длину, добавив очередное золото в копилку клуба, сообщает пресс-служба ЦСКА/Самара.