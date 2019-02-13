Спортсмен ЦСКА/Самара Антон Овсянников с «серебром» завершил Всероссийские соревнования по биатлону

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Рядовой спортроты ЦСКА/Самара Антон Овсянников с «серебром» завершил Всероссийские соревнования по биатлону и отобрался на первенство Европы.В Саранске (Мордовия) завершились индивидуальные гонки в рамках отборочных соревнований на первенство Европы среди юниоров.В первый день соревнований биатлонисты вышли на старт индивидуальной гонки, протяженностью 15 км. Второй результат - 45:48.3 - показал рядовой спортивной роты самарского филиала ЦСКА (МС) Антон Овсянников, и тем самым завоевал серебряную медаль. Победа у представителя Ленинградской области Андрея Кричуна.На четырех огневых рубежах он не закрыл всего одну мишень и на 13 секунд опередил армейца на финише. Третьим стал Илья Новопашин из Тюмени, передает пресс-служба ЦСКА/Самара.Фото: пресс-служба ЦСКА/Самара