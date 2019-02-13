Спортсмен ЦСКА/Самара Антон Овсянников с «серебром» завершил Всероссийские соревнования по биатлону
13 февраля 2019 19:14
118
В Саранске (Мордовия) завершились индивидуальные гонки в рамках отборочных соревнований на первенство Европы среди юниоров.
В первый день соревнований биатлонисты вышли на старт индивидуальной гонки, протяженностью 15 км. Второй результат - 45:48.3 - показал рядовой спортивной роты самарского филиала ЦСКА (МС) Антон Овсянников, и тем самым завоевал серебряную медаль. Победа у представителя Ленинградской области Андрея Кричуна.
На четырех огневых рубежах он не закрыл всего одну мишень и на 13 секунд опередил армейца на финише. Третьим стал Илья Новопашин из Тюмени, передает пресс-служба ЦСКА/Самара.
Фото: пресс-служба ЦСКА/Самара
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
18 января 2019 13:29
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон. ЧМ-2018
561
17 января 2019 11:18
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
432
4 января 2019 12:20
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
705
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
7880
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
8391
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
8120
Спорт в регионе
13 февраля 2019 22:32
Разгромный результат в первой встрече решили списать на акклиматизацию иностранных хоккеистов в России. Спорт в регионе
87
13 февраля 2019 21:55
Главный тренер сборной России по футболу понаблюдал за результативными играми нашей команды. Спорт в регионе
103
13 февраля 2019 19:14
В Саранске завершились индивидуальные гонки в рамках отборочных соревнований на первенство Европы среди юниоров. Спорт в регионе
117
13 февраля 2019 11:59
Матч пройдет в «МТЛ Арене». Спорт в регионе
190
12 февраля 2019 22:29
"Крылья Советов" одержали вторую крупную победу за день. Спорт в регионе
612
12 февраля 2019 18:35
В заключительном матче сбора самарцы сыграют с казахстанским "Кайсаром". Спорт в регионе
301
12 февраля 2019 16:54
В барьерном беге на 60 метров. Спорт в регионе
237
Видео
9 февраля 2019 12:39
Автобус шел на небольшой скорости. Происшествия
563
7 февраля 2019 11:29
Она один километр не дошла до дома. Происшествия
363
5 февраля 2019 09:25
Погибли восемь человек, двое из них – дети. Происшествия
336
1 февраля 2019 10:21
Они провисели так полчаса. Происшествия
450
28 января 2019 11:31
12 автомобилей отправились в районные больницы Самарской губернии. Здравоохранение
700
27 января 2019 11:07
Для того чтобы помочь бедному животному, подросток и его мама поливали лёд водой. Происшествия
902
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
2099
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
1835
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
2112
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
2491
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
2678
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3970
Мероприятия