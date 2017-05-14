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Спортивный журналист Василий Уткин объявил о прекращении карьеры телевизионного комментатора

14 мая 2017 18:53
141
Об этом он объявил в прямом эфире после трансляции матча чемпионата Футбольной лиги Англии между командами «Фулхэм» и «Рединг».
Как сообщает РБК, спортивный комментатор, журналист Василий Уткин в эфире телеканала Eurosport 1, после трансляции матча чемпионата Футбольной лиги Англии между командами «Фулхэм» и «Рединг», объявил о прекращении своей карьеры.

«Спасибо зрителям за внимание, а я отниму у вас еще 20 секунд, чтобы сказать, что это был мой последний репортаж на очень долгое время. Я решил прекратить деятельность в качестве футбольного комментатора. Телекомментатора», — сказал Уткин.

Он отметил, что на его месте должен работать «молодой парень, который делает себе имя». «Поэтому я прощаюсь с вами на неопределенный срок. До свидания. Но — до свидания!» — добавил он.

Отрывок этого эфира, в котором Уткин объявил о прекращении карьеры, телеканал Eurosport 1 опубликовал в своем Twitter:

Позже Уткин подтвердил информацию о завершении своей карьеры в разговоре с «Р-Спорт». Журналист подчеркнул, что ему необходимы «вызовы другого уровня», которых, по мнению комментатора, пока нет.

«К сожалению, сейчас я не вижу возможности для себя продолжать заниматься этим делом. Нужно это прямо признать, и больше не нужно по этому поводу сентиментальничать. <...> Все-таки я в конце сказал «до свидания», потому что это дело моей жизни, я хотел бы этим заниматься. Но если сейчас так складываются обстоятельства, мне, в общем-то, есть, чем себя развлечь. Я прекращаю свою карьеру телевизионного комментатора», — пояснил он.

Василий Уткин с 2010 по 2015 год работал главным редактором спортивных каналов российского оператора спутникового телевидения «НТВ-Плюс», с ноября 2015-го по февраль 2016 года был сотрудником «Матч ТВ». С марта 2016 года он​ начал комментировать матчи на канале Eurosport. С июля 2016 года Уткин также занимает должность креативного директора сети пабов «Джон Донн». С середины января журналист также начал сотрудничать с телеканалом РБК.


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