Совфед подготовил проект санкций против Макларена и спецпрокурора США

Персональные санкции к иностранным чиновникам, причастным к отстранению от Игр российской сборной (отечественные спортсмены смогут выступить на Олимпиаде только под нейтральным флагом), временная комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета предложит применить после зимней Олимпиады в Корее.Предполагается, что после утверждения списка Совет Федерации обратится в МВД с просьбой ограничить въезд в Россию его фигурантов, рассказал один из источников. Второй собеседник РБК не исключил более широкие санкции против иностранных чиновников. «Все зависит от того, насколько они вовлечены в ситуацию с отстранением наших спортсменов», — добавил он. В отношении каждого из иностранных чиновников решение будет приниматься «строго индивидуально», добавил он.Официально в Совете Федерации подготовку списка не подтверждают. Глава временной комиссии по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил РБК, что подобный список сенаторы не разрабатывают. По его словам, к сфере деятельности комиссии скорее относятся люди, которые «стоят за работой WADA». «Многие международные спортивные чиновники находятся под сильным давлением — психологическим, информационным, материальным, правовым в некоторых случаях. Это давление осуществляют известные нам лица и организации, они имеют отношение к спецслужбам и другим организациям, которые занимаются антироссийской деятельностью», — пояснил сенатор.РБК направил запрос по поводу подготовки санкционного списка в пресс-службу Совета Федерации, МИДа и Минюста.Ранее «Известия» со ссылкой на источники в парламенте рассказали о намерении Совфеда принять персональные санкции против чиновников WADA. В WADA РБК тогда сообщили, что не будут комментировать эту информацию.Решение о персональных санкциях соответствует базовой логике ухудшения отношений России и Запада, заявил РБК политолог Евгений Минченко. При этом он отметил, что России не стоит сейчас ссориться с международными спортивными организациями, так как впереди еще международные соревнования, в том числе чемпионат мира по футболу в России.По мнению руководителя программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского центра Карнеги Андрея Колесникова, разработка новых санкций «происходит уже почти автоматически» — так Россия привыкла отвечать на угрозы со стороны западных государств. Ранее принятие новых санкций способствовало консолидации населения вокруг Владимира Путина, но теперь машина по разработке санкций уже далеко не так эффектно работает, «все привыкли жить под ограничениями и отвечать санкциями на обиды», считает политолог.Фигурирующий в предварительном списке бывший директор ФБР Роберт Мюллер был назначен спецпрокурором США в мае 2017 года, его задачей является расследование возможного вмешательства России в президентские выборы в США в ноябре 2016 года. В ходе работы Мюллер изучает работу экс-главы предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта и его связи с Россией и Украиной, а также действия экс-советника Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна. В августе Мюллер санкционировал созыв большого жюри в Вашингтоне, что дало ему право вызывать свидетелей, выписывать запросы, повестки в суд, запрашивать документы.30 октября прошлого года созванное Мюллером большое жюри обвинило Манафорта и его делового партнера Ричарда Гейтса по 12 пунктам: все они связаны с нарушениями американских законов из-за работы обвиняемых на правительство Украины, украинского президента Виктора Януковича и его Партию регионов, а также «Оппозиционный блок». О сроках завершения расследования Мюллер не сообщал. Однако президент Трамп в прошлом году выражал надежду на его скорое завершение.Представитель Мюллера отказался прокомментировать РБК вопрос возможного включения спецпрокурора в российский санкционный лист.WADA сыграло ключевую роль в развитии скандала, приведшего к приостановке членства Олимпийского комитета России в МОК и пересмотре итогов Олимпийских игр в Сочи (сборная России лишилась 13 медалей Игр и потеряла первое место в неофициальном медальном зачете).Инициированные WADA расследования о существовании в России государственной системы допинговой поддержки ведущих спортсменов и сокрытия фактов употребления ими запрещенных препаратов связывают с двумя ключевыми фигурами — президентом WADA британцем Крейгом Риди и канадским юристом Ричардом Маклареном, возглавлявшим комиссию по расследованию участия российских чиновников в допинговых махинациях.Крейг Риди возглавил WADA в 2014 году, в декабре того же года вышел первый фильм из документального цикла немецкого телеканала ARD о «русском допинге». В 2015 году после приостановки членства в WADA Российского антидопингового агентства (РУСАДА) при участии Риди была разработана «дорожная карта» по восстановлению прав РУСАДА. В своих интервью Риди подчеркивал, что доволен выполнением положений этого документа, и выражал уверенность, что статус РУСАДА будет восстановлен.Руководители некоторых национальных антидопинговых агентств критиковали позицию Риди по вопросу об отстранении России от участия в Олимпийских играх 2018 года, утверждая, что глава WADA слишком мягок по отношению к России. Как утверждала британская Mail on Sunday, Риди обещал Виталию Мутко, на тот момент министру спорта, что в отношении российских спортсменов и чиновников не будет применяться «слишком жестких мер».В сентябре 2017 года Риди жестко отреагировал на заявление, подписанное руководителями нескольких национальных антидопинговых агентств с требованием отстранить Россию от участия в Олимпиаде в Пхёнчхане, заявив , что «эти призывы полностью перечеркивают всю работу, проделанную для восстановления антидопинговой системы в России». После того как МОК принял решение о приостановке членства ОКР, но допуске на Игры «чистых» спортсменов из России, Риди признал такое решение «взвешенным», отметив, что спортсмены не могут стать жертвами принципа коллективной ответственности.Канадский юрист Ричард Макларен был руководителем независимой комиссии WADA, созданной для проверки фактов, изложенных в интервью The New York Times бывшим главой Московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым. Он утверждал, что во время Игр в Сочи при участии чиновников Минспорта и ФСБ была разработана программа подмены допинг-проб ведущих российских спортсменов.В 2016 году были обнародованы выводы комиссии Макларена, которая установила, что данные Родченкова о манипуляции с пробами в Сочи заслуживают доверия и это стало возможным благодаря существованию в России государственной системы поддержки применения допинга. «Система включала Министерство спорта, лабораторию, Центр спортивной подготовки, РУСАДА и ФСБ. Слишком много организаций и винтиков большого механизма, чтобы сказать, что все эти злоупотребления — дело рук одного человека или даже нескольких людей», — подчеркивалось в докладе.Российские власти неоднократно заявляли, что государственной системы допинга в России не существует. Следственный комитет России не нашел подтверждений подмены допинг-проб на Олимпиаде в Сочи. Тем не менее выводы комиссии Макларена стали основой для вынесения решения о дисквалификации ОКР. Макларен также настаивал на применении санкций к России.Ричард Янг и Мартин Дюббей, также фигурирующие в списке лиц, в отношении которых Россия может ввести санкции, до недавнего времени не упоминались в СМИ в связи с допинговым скандалом вокруг России или расследованиями Макларена. Их имена всплыли после обнародования переписки Макларена и WADA, взломанной хакерской группировкой Fancy Bear (по многочисленным утверждениям, связанной с российскими спецслужбами и причастной к вмешательству в президентские выборы в США). Как следует из переписки, подлинность которой официально не была признана, оба юриста входили в состав комиссии Макларена и осуществляли связь между WADA и МОК.РБК ожидает от пресс-службы WADA ответа на просьбу прокомментировать возможное введение персональных санкций в отношении ее руководителей и членов комиссий.