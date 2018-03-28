Я нашел ошибку
Главные новости: 
На борту воздушного судна находились только семь членов экипажа.
Самолет "Саратовских авиалиний" вынуждено приземлился в аэропорту "Курумоч"
Пострадавших нет.
В Чапаевске с третьего этажа дома отвалился балкон
На встрече жителям рассказали, что в 2018 году планируется привести в нормативное состояние 18 дворовых проездов Советского района.
Елена Лапушкина встретилась с жителями Советского района
По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку.
В Красноармейском районе столкнулись "Шкода" и автобус "Neoplan", среди пострадавших 10-летний мальчик
Документ был доработан согласительной комиссией Совета Федерации и Госдумы.
Сенаторы проголосовали в поддержку закона о запрете рекламы на платежных квитанциях за услуги ЖКХ
В минувшем сезоне
Совет директоров КХЛ не включил ХК "Лада" в число участников чемпионата - 2018/2019
Анофриев исполнил известную всем песню «Спят усталые игрушки» и озвучил мультфильм «Бременские музыканты».
На 88-м году жизни умер актер, автор и исполнитель песен Олег Анофриев
Пострадавшие были доставлены в больницу для оказания им медицинской помощи.
В Сергиевском районе столкнулись грузовик «Mercedes-Benz», «Fiat Ducato», «Kia» и автомобиль ДПС, пострадали два полицейских
сегодня  Среда, 28 марта, 18:55
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  0 °C, Тольятти  -1 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 28/03:
USD 57.17
0.17
EUR 71.26
0.69
Искать
Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Совет директоров КХЛ не включил ХК "Лада" в число участников чемпионата - 2018/2019

28 марта 2018 17:22
92
В минувшем сезоне
"Крайне разочарованы решением Совета директоров КХЛ не включать ХК "Лада" в число участников чемпионата - 2018/2019. Регион был заинтересован в сохранении клуба в КХЛ, предпринимались различные меры для решения этого вопроса", - сообщает пресс-служба МинСпорта СО.

В лигу предоставлялись гарантии финансирования "Лады", необходимого для выступления в чемпионате КХЛ, также давались обязательства по снижению доли бюджетного финансирования клуба при увеличении объема спонсорских средств (один из параметров лиги по оценке эффективности клубов).

В минувшем сезоне "Лада" вошла в число лидеров по показателю % заполняемости арены на домашних матчах. До лиги доводились доводы о важности и целесообразности сохранении "Лады" в КХЛ с точки зрения развития хоккея в Тольятти и всей Самарской области, интересов многочисленных болельщиков. 

 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



ЧМ-2018
28 марта 2018  11:50
МВД России информирует об особенностях движения отдельных видов транспортных средств в дни ЧМ-2018
МВД России информирует об особенностях движения отдельных видов транспортных средств в дни ЧМ-2018
На въездах в города-организаторы будут осуществляться необходимые проверочные мероприятия. ЧМ-2018
193
28 марта 2018  09:30
На стадионе «Локомотив» в Самаре расположится буферная зона для болельщиков ЧМ-2018
На стадионе «Локомотив» в Самаре расположится буферная зона для болельщиков ЧМ-2018
В дни чемпионата гости города смогут перевести здесь дух и дождаться прибытия поезда. ЧМ-2018
245
27 марта 2018  15:07
По словам экспертов, первое впечатление о человеке создается за 30 секунд, поэтому доброжелательность и готовность к диалогу должны включаться в первые мгновения общения. Насколько сотрудники будут дружелюбны, настолько и заинтересуют гостя.
Самарские гостиницы и рестораны готовятся к приему гостей ЧМ-2018: состоялось обучение работников сферы гостеприимства
По словам экспертов, первое впечатление о человеке создается за 30 секунд, поэтому доброжелательность и готовность к диалогу должны включаться в первые мгновения... ЧМ-2018
163
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
7042
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
7586
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
7435
Весь список
Спорт в регионе
28 марта 2018  18:29
Где можно получить бесплатный прогноз на футбол?
Где можно получить бесплатный прогноз на футбол?
 Если вы – активный болельщик, хорошо знающий историю своих любимых команд и четко понимающий основные нюансы футбола, почему бы вам не заработать на этом?... Спорт в регионе
18
28 марта 2018  17:22
В минувшем сезоне
Совет директоров КХЛ не включил ХК "Лада" в число участников чемпионата - 2018/2019
В минувшем сезоне "Лада" вошла в число лидеров по показателю % заполняемости арены на домашних матчах.  Спорт в регионе
92
28 марта 2018  11:27
«Финал восьми» Единой молодежной лиги ВТБ пройдет в Самаре
«Финал восьми» Единой молодежной лиги ВТБ пройдет в Самаре
Он состоится с 22 по 24 апреля. Спорт в регионе
127
27 марта 2018  20:05
В составе сборной России самарский стрелок завоевал серебро на международных соревнованиях
В составе сборной России самарский стрелок завоевал серебро на международных соревнованиях
  Спорт в регионе
225
27 марта 2018  16:27
Конкурсный этап состоит из 5 заданий «Семья-2018» (по числу букв слова «СЕМЬЯ») и пройдет в период с 1 апреля по 25 мая 2018 года.
В Самаре открыт прием заявок на участие в конкурсе «Футбольная семья-2018»
Конкурсный этап состоит из 5 заданий «Семья-2018» (по числу букв слова «СЕМЬЯ») и пройдет в период с 1 апреля по 25 мая 2018 года.  Спорт в регионе
167
27 марта 2018  15:57
В фестивале примут участие команды, ставшие победителями и призерами отборочных соревнований, проведенных на территории муниципальных образований.В команду входят дети-инвалиды 11 лет - 18 лет.
В «МТЛ Арене» пройдет фестиваль среди детей-инвалидов
В фестивале примут участие команды, ставшие победителями и призерами отборочных соревнований, проведенных на территории муниципальных образований.В команду... Спорт в регионе
168
27 марта 2018  15:53
1 апреля в СК "Ипподром Арена" состоится тестирование ГТО по плаванию
1 апреля в СК "Ипподром Арена" состоится тестирование ГТО по плаванию
  Спорт в регионе
168
Весь список


Видео
12 марта 2018  12:45
Испанский спутник снял «Самара Арену» из космоса: видео Стадион обещают достроить к началу апреля.
Испанский спутник снял «Самара Арену» из космоса: видео
Стадион обещают достроить к началу апреля.
ЧМ-2018
1317
16 февраля 2018  14:00
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году Первое место в рейтинге занял мобильный телефон.
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
794
15 февраля 2018  13:42
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске.
В мире
722
12 февраля 2018  09:29
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila.
Культура
1545
30 января 2018  10:23
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
902
30 января 2018  09:52
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших.
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
1004
Весь список

Фоторепортажи
18 февраля 2018  16:34
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
Культура
1600
2 февраля 2018  10:42
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост» Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост»: ФОТО
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
Социум
932
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
4213
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
2391
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2858
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
2735
Весь список

Мероприятия
Самарский Политех приглашает студентов на популярные лекции по математике
В Доме актера наградили победителей губернского конкурса «Самарская театральная муза-2017»
На территории самарского Центрального автовокзала состоялась акция «Остановим туберкулёз вместе!»
Весь список
  • Благотворительынй спектакль д‘Артаньян
Популярное
за сегодня

Скончался бывший первый секретарь Самарского обкома КПРФ Валентин Романов

483

Руководителя УФНС по Самарской области Александра Вихрова обвинили в крахе «Родника»

462

В Самаре проходят акции памяти жертв трагедии в Кемерово

446
за неделю

Жительницу Отрадного оштрафовали за оскорбление участницы группы в «Viber»

1688

МВД России разъясняет порядок выдачи и замены водительского удостоверения

1370

В Самарской области в этом году благоустроят более 150 общественных территорий

1357
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда