Совет директоров КХЛ не включил ХК "Лада" в число участников чемпионата - 2018/2019

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В лигу предоставлялись гарантии финансирования "Лады", необходимого для выступления в чемпионате КХЛ, также давались обязательства по снижению доли бюджетного финансирования клуба при увеличении объема спонсорских средств (один из параметров лиги по оценке эффективности клубов).В минувшем сезоне "Лада" вошла в число лидеров по показателю % заполняемости арены на домашних матчах. До лиги доводились доводы о важности и целесообразности сохранении "Лады" в КХЛ с точки зрения развития хоккея в Тольятти и всей Самарской области, интересов многочисленных болельщиков.