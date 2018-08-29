Состоялся первый день Кубка Губернатора СО по дзюдо.

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На церемонии открытия был зачитан приветственный адрес Дмитрия Азарова."В нашем регионе дзюдо имеет богатые и славные традиции. Мы и дальше будем способствовать популяризации дзюдо, привлечения к занятиям детей и молодежи", - отмечается в приветствии, передает пресс-служба минспорта СО.