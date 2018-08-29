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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Состоялся первый день Кубка Губернатора СО по дзюдо

29 августа 2018 23:56
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Состоялся первый день Кубка Губернатора СО по дзюдо.

На церемонии открытия был зачитан приветственный адрес Дмитрия Азарова.

"В нашем регионе дзюдо имеет богатые и славные традиции. Мы и дальше будем способствовать популяризации дзюдо, привлечения к занятиям детей и молодежи", - отмечается в приветствии, передает пресс-служба минспорта СО. 
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