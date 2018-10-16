Состоялись соревнования Самарской области по художественной гимнастике «Мемориал В.Сергеева»

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На соревнованиях проходил просмотр и отбор гимнасток по программе кандидатов в мастера спорта для участия во Всероссийских соревнованиях «Надежды России», которые состоятся 13-19 ноября в Сочи. По результатам соревнованийСДЮСШОР№5 г.о. Самара (тренеры Якимова Ю, Литвинова Е., Высоцкая С.) иСДЮСШОР №5 г.о. Самара (тренеры Ротенко Н., Ротенко А.) прошли отбор в кандидаты в сборную команду Самарской области и будут представлять Самарскую область на ВС «Надежды России», передает пресс-служба минспорта СО.