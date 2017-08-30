Состоится торжественная встреча со спортсменами Самарской области – призерами Универсиады

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В четверг, 31 августа, состоится торжественная встреча со спортсменами Самарской области, выступавшими в XXIX Всемирной летней Универсиаде. По итогам соревнований представители региона завоевали 10 медалей.В тхэквондо Рафаиль Аюкаев выиграл золото в личном и командном зачете. Борис Краснов завоевал золото в личном турнире. В плавании Анастасия Гуженкова стала победительницей в эстафете 4 по 200 метров свободным стилем и серебряным призером в кролевой эстафете 4 по 100 метров. Александр Кудашев получил серебро в комбинированной эстафете 4 по 100 метров и бронзу в эстафете 4 по 200 вольным стилем. Дзюдоистка Валентина Костенко завоевала бронзу в личном зачете и в командных соревнованиях. Мария Персидская заняла третье место в командном турнире.