Соревнования по черлидингу "Энергия спорта" состоятся 25 ноября в Самаре
20 ноября 2018 23:36
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В соревнованиях примут участие более 500 спортсменов из Самарской области и других регионов России.
Черлидинг –это красочный, динамично развивающийся спорт, который органично сочетает в себе элементы шоу и зрелищных видов спорта (танцы, гимнастику и акробатику), формирующий навыки командной работы и способствующий выработке лидерских качеств у занимающихся. Подобное явление в физкультурно-спортивном движении нам было знакомо и раньше, в советское время в 30-е годы были популярны группы силовой акробатики, которые строили пирамиды, звездочки и фигурки с флажками.
Соревнования «ЭНЕРГИЯ СПОРТА» направлены на пропаганду и формирование здорового образа жизни у молодежи, популяризации занятий спортом в молодежной среде. Соревнования проводятся Самарской региональной физкультурно-спортивной общественной организации “Федерация черлидинга”.
Торжественное открытие соревнований в 13.00, передают организаторы соревнований.
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Комментарии
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9 ноября 2018 11:00
При этом никто из россиян не выбрал варианты "плохо" или "очень плохо". ЧМ-2018
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27 октября 2018 13:01
Об этом говорилось в отчёте, который был принят советом. ЧМ-2018
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26 октября 2018 22:43
Чемпионат мира проходил с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. ЧМ-2018
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Спорт в регионе
20 ноября 2018 23:36
В соревнованиях примут участие более 500 спортсменов из Самарской области и других регионов России. Спорт в регионе
118
20 ноября 2018 22:49
В данный момент футболист находится на просмотре в самарском клубе, но контракт с ним пока не подписан. Спорт в регионе
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20 ноября 2018 17:26
Он занял первое место в личном зачете, а также выиграл золото в парном разряде вместе со спортсменом из Московской области. Спорт в регионе
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20 ноября 2018 09:49
После 5 игр клуб занимает 7 место в Суперлиге. Спорт в регионе
149
19 ноября 2018 19:23
Многие мальчики увлекаются футболом. И чтобы это переросло в настоящий спорт, самое время отдать вашего карапуза в детскую футбольную школу. Спорт в регионе
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19 ноября 2018 18:02
В соревнованиях принимали участие свыше 850 спортсменов. Спорт в регионе
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Средства пойдут, в том числе, на погашение долгов по заработной плате игроков, которые образовались в связи с отсутствием у команды запланированного... Спорт в регионе
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