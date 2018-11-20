Соревнования по черлидингу "Энергия спорта" состоятся 25 ноября в Самаре

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В соревнованиях примут участие более 500 спортсменов из Самарской области и других регионов России.Черлидинг –это красочный, динамично развивающийся спорт, который органично сочетает в себе элементы шоу и зрелищных видов спорта (танцы, гимнастику и акробатику), формирующий навыки командной работы и способствующий выработке лидерских качеств у занимающихся. Подобное явление в физкультурно-спортивном движении нам было знакомо и раньше, в советское время в 30-е годы были популярны группы силовой акробатики, которые строили пирамиды, звездочки и фигурки с флажками.Соревнования «ЭНЕРГИЯ СПОРТА» направлены на пропаганду и формирование здорового образа жизни у молодежи, популяризации занятий спортом в молодежной среде. Соревнования проводятся Самарской региональной физкультурно-спортивной общественной организации “Федерация черлидинга”.Торжественное открытие соревнований в 13.00, передают организаторы соревнований.