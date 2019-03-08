Софья Евдокимова и Егор Базин - серебряные призеры зимней всемирной Универсиады
8 марта 2019 21:34
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Молодцы, ребята! Гордимся, передает пресс-служба минспорта СО.
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