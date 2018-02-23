Собрали статистику по самым нелепым трансферам ПФК «Крылья Советов» за последние три года

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Полузащитник Сердер Сердеров — сыграл 2 матча, 9 минутВратарь Евгений Кобозев. Был приглашен в тот момент, когда получил травму основной вратарь Евгений Конюхов, но при этом было известно, что в тот момент он и сам был травмированПолузащитник Джуниор Ахиссан (Кот Д’Ивуар — Берег Слоновой Кости) — 0 матчейНападающий Николас Каналес (Парагвай) — 0 матчейНападающий Берат Садик (Финляндия) — за два сезона 17 игр чемпионата, 0 головЗащитник Тимофей Маргасов — 5 матчейНападающий Джерри Мбакогу (Нигерия) — 7 матчей, 0 головЗащитник Али Гаджибеков — 3 матчаПолузащитник Александр Глеб (Белоруссия) — 7 матчей, из них лишь один все 90 минутПолузащитник Артем Громов (Украина), которого брали после закрытия трансферного окна как главную надежду, отыграл 3 матчаНападающий Павел Кудряшов — один матчПолузащитник Санндро Цвейба — 0 матчейПолузащитник Святослав Георгиевский — 5 матчей, 79 минутПолузащитники Павел Голышев — 2 матча, 50 минутЗащитник Дмитрий Немчанинов (Украина), которого брали после закрытия окна — 2 матча