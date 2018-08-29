Снова регби в Самаре
29 августа 2018 16:48
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ЧМ-2018
22 августа 2018 21:19
В свою очередь, позитивные изменения почувствовали и жители областной столицы. ЧМ-2018
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5 августа 2018 14:20
Основными пунктами прибытия болельщиков стали Москва и Санкт-Петербург. ЧМ-2018
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3 августа 2018 11:19
Пост с изображением самарского граффити появился в Твиттере национальной команды. ЧМ-2018
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Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
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7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
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17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
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Спорт в регионе
29 августа 2018 16:48
2 сентября в 14:00, стадион "Локомотив". Спорт в регионе
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29 августа 2018 12:46
Участие в соревновании принимали 16 основных и 2 запасных спортсмена. Спорт в регионе
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29 августа 2018 10:59
В этом году в соревнованиях примет участие более 250 спортсменов. Спорт в регионе
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28 августа 2018 22:36
Главный тренер самарцев сделал ряд громких заявлений после игры. Спорт в регионе
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28 августа 2018 22:23
Спорт в регионе
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28 августа 2018 18:02
Один из триумфаторов - 16-летний Александр Снопов. Спорт в регионе
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28 августа 2018 17:46
Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров принёс публичные извинения главному тренеру «Крыльев Советов» Андрею... Спорт в регионе
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Видео
27 августа 2018 10:05
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа. Спорт в регионе
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6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
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26 июля 2018 11:32
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб. Криминал
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25 июля 2018 20:35
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
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22 июля 2018 10:17
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть. Происшествия
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12 июля 2018 11:11
Они унесли с собой 26 гаджетов. Происшествия
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Фоторепортажи
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
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25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
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22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
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19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
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11 августа 2018 18:17
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели. Спорт в регионе
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11 августа 2018 17:06
Горожан ждали порядка 50 площадок с разными видами спорта. Спорт в регионе
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Мероприятия