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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Снова регби в Самаре

29 августа 2018 16:48
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2 сентября в 14:00, стадион
Снова регби в Самаре! 2 сентября в 14:00, стадион "Локомотив" игра Федеральной регбийный лиги, чемпионат России среди любителей: РК "Самара"- РК "Симбирск"(г.Ульяновск), сообщает  @schoolbasket.
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