Смена эпохи! ФИФА определила лучшего игрока года
25 сентября 2018 20:18
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Другими номинантами на премию были Мохаммед Салах и Криштиану Роналду. Португалец на церемонию не приехал, а Салах появился, и, возможно, в качестве компенсации за визит ему неожиданно вручили премию за лучший гол года.
Впервые за 11 лет премию получил не Лионель Месси и не Роналду — в 2007 году приз достался бразильцу Кака.
Премию лучшим фанатам вручили перуанцам, а лучшим женским тренером года стал, как ни странно, мужчина — Рейнальд Педрос, наставник лионского "Олимпика". Лучшим мужским тренером, по мнению болельщиков, журналистов, капитанов и главных тренеров сборных, тоже назван мужчина и тоже француз — Дидье Дешам, сидевший буквально в метре от своего соперника и соотечественника Зинедина Зидана.
Лучшим молодым игроком признали полузащитника сборной Франции Килиана Мбаппе (среди номинантов был Александр Головин), приз за Fair Play отдали голландцу Леннарту Ти, который пропустил матч своей команды "ВВВ Венло" и неделю тренировок, поскольку сдавал кровь для трансплантации стволовых клеток больному лейкемией.
Также была объявлена команда года ФИФА — в неё попали следующие 11 футболистов.
Вратарь: Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед");
Защитники: Серхио Рамос, Марсело, Рафаэль Варан (все — "Реал"), Дани Алвес ("ПСЖ");
Полузащитники: Лука Модрич ("Реал"), Нголо Канте ("Челси");
Нападающие: Криштиану Роналду ("Ювентус"), Лионель Месси ("Барселона"), Эден Азар ("Челси"), Килиан Мбаппе ("ПСЖ").
Первую, шуточную, премию лучшему новичку дали системе VAR, которая в этом году дебютировала на чемпионате мира.
Победителей номинаций выбирали журналисты, болельщики, капитаны и тренеры сборных команд ФИФА.
Фото: YouTube/FIFATV/life.ru
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