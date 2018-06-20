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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Слуцкий перестанет комментировать матчи на «Первом канале»

20 июня 2018 16:56
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Свое решение телекомментатор объяснил тем, что ему нужно «приступить к другой деятельности». Ранее, во вторник, 19 июня, о прекращении комментирования матчей на «Первом канале» заявил Василий Уткин.
Как передает РБК, российский телекомментатор, бывший тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий больше не будет комментировать матчи на «Первом канале». Об этом он объявил в конце трансляции матча между сборными России и Египта на сайте «Первого канала». Во время этой игры россияне победили со счетом 3:1.

«К сожалению для меня, я заканчиваю свою работу на «Первом канале», потому что необходимо приступить к другой деятельности», — сказал Слуцкий. «Но я уверен, что все будет складываться так же удачно», — отозвался он о победе сборной России.

Ранее о прекращении комментирования матчей на «Первом канале» объявил другой телекомментатор — Василий Уткин. «Мы расстаемся с «Первым каналом» с взаимным уважением и, с моей стороны, с благодарностью», — указывал он.

Слуцкий прежде во время комментирования матча Германия — Мексика в эфире «Первого канала» 17 июня упомянул основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. Его коллега Кирилл Дементьев тогда употребил словосочетание «навальный футбол», говоря о возможностях немецкой сборной. «Навальный играет в футбол? Интересно было бы глянуть», — отреагировал на это Слуцкий.

В качестве комментатора он дебютировал в апреле прошлого года. В марте 2018 года он также работал одним из двух комментаторов на матчах сборной России с Бразилией и Францией на «Первом канале». В 2015–2016 годах Слуцкий являлся главным тренером сборной России по футболу.​​

В марте 2018 года Леонид Слуцкий согласовал контракт с клубом «Витесс» и станет первым российским тренером в чемпионате Нидерландов. Первую тренировку в «Витессе» Слуцкий проведет в ближайшее воскресенье, 24 июня.


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