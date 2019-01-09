Слухи отправляют Андрея Тихонова и Андрея Каряку в минское "Динамо"
9 января 2019 15:59
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Что случилось?
Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко покидает команду. У специалиста закончился контракт, и клуб решил его не продлевать. После ответного матча Лиги Европы с «Зенитом» у Гуренко случился конфликт с Юрием Чижом, который продолжит оставаться держателем контрольного пакета акций «Динамо», несмотря на все разговоры, которые ходили до этого.
Команда выходит из отпуска 10 января. Первое занятие будет проводить главный тренер дубля «Динамо» Артем Челядинский. Но существует и другой вариант: «бело-голубых» может возглавить российский специалист Андрей Тихонов. Эта информация пока не имеет четкого подтверждения. Однако если Тихонов примет «Динамо» – сюрпризом это не будет. Тренер говорит, что к нему пока никто не обращался, но он не против.
Чья это может быть инициатива?
Еще раз: информация о приходе российского специалиста пока что слишком расплывчатая, чтобы считать его назначение решенным делом. Однако можно отметить вот что: Тихонова уже хотели привезти в Беларусь. И сделать это хотели люди, которые прямо сейчас причастны к «Динамо».
Помните амбициозный бобруйский проект с инвесторами, закончившийся вылетом «Белшины» в первую лигу? Там были экс-игрок сборной Виталий Булыга, ныне динамовский спортивный директор, и футбольный агент Сергей Новиков, у которого сейчас в «Динамо» клиенты. С Булыгой Тихонов два года (2002-2003) играл за «Крылья Советов». Новиков – тот самый человек, который в начале 2016-го вместе со своей компанией «СТМ-Спортменеджмент» пришел в «Белшину». Бобруйчане собирались стать новой силой в белорусском футболе. Под это дело приглашали и нападающего Булыгу. Но подтвердить слова делом не удалось: команда неудачно стартовала в чемпионате и вылетела из Кубка. При этом Булыга провел за «Белшину» 14 матчей, забил 6 мячей и был признан лучшим игроком мая в чемпионате.
Уже тогда Тихонов будто бы мог приехать в Беларусь и возглавить «Белшину». Инициатива исходила как раз от Новикова. «Мы бы очень хотели вместе работать. Мы говорили с ним об этом, но договорились решить все после окончания его контракта с «Краснодаром». […] Нас еще в 2003 году познакомил Виталий Булыга в Самаре. Андрей очень амбициозный человек. Думаю, ему это интересно. Все-таки одно дело быть помощником, а другое – главным», – рассказывал футбольный агент.
Однако не срослось. В середине сезона Новиков с другими инвесторами ретировались из «Белшины». За ними последовал и Булыга, разорвавший контракт с клубом в конце июля. После Новиков вспоминал о попытке приглашения Тихонова: «У нас была принципиальная договоренность с Андреем Тихоновым – после окончания сезона в России он должен был возглавить «Белшину». Но когда мы поняли всю ситуацию, решили, что сюда Андрея Валерьевича приглашать не имеет смысла. Да и ему поступило предложение, от которого сложно было отказаться».
В сентябре 2016 года «СТМ-Спортменеджмент» прекратила свое существование, а оставленная с долгами у «Белшина» вылетела из высшей лиги.
Новиков уже сотрудничает с «Динамо»
Это стало возможным после назначения на пост спортивного директора клуба Булыги. Не без содействия Новикова в «Динамо» оказались Роша и Наваловский.
Пересекался агент и с Гавриловичем, которого вместе с другими футболистами (Букаткин, Торрес и Фамейе) в июле 2016-го из «Белшины» устроил в брестское «Динамо». Также Новиков после отставки Хацкевича из сборной Беларуси пытался договориться с АБФФ о трудоустройстве в национальной команде Валерия Карпина.
Где работал Тихонов?
С фамилией Тихонова-игрока связаны золотые годы московского «Спартака», пришедшиеся на 90-е. Первые тренерский шаги специалист делал, еще будучи футболистом. В 2008-м он входил в штаб Леонида Слуцкого в «Крыльях Советов».
Настоящая работа на тренерском поприще началась в 2011 году, когда Тихонов, казалось, завязал с карьерой футболиста. Специалист вошел в тренерский штаб «Спартака», когда команду возглавлял Карпин. Ситуация изменилась в следующем сезоне. Москвичи пригласили Унаи Эмери, который с Тихоновым работать не собирался, – Андрею как легенде «Спартака» предложили должность в клубной академии.
Как главный тренер Тихонов дебютировал в сезоне-2012/13. Он стал у руля щелковской «Спарты» (Д4). Тихонова заявили играющим тренером, и Андрей довольно часто появлялся на поле.
По итогам сезона «Спарта» со вторым местом завоевала путевку в третий по силе дивизион и стала обладателем Кубка России среди любительских команд. Но клуб не сумел получить статус профессионального, чтобы играть в лигах выше, и Тихонов вернулся в «Спартак», который вновь возглавил Карпин.
Летом 2014-го у тренера завершился срок действия контракта с «красно-белыми». По словам генерального директора «Спартака» Романа Асхабадзе, в клубе были не против пролонгировать соглашение, однако уже как несколько месяцев Карпин был уволен из клуба, а Тихонова позвали в штаб Олега Кононова в «Краснодаре» работать с полузащитниками. Тандем оказался успешным: в 2015-м «быки» завоевали бронзу чемпионата России.
За несколько месяцев до увольнения Кононова Тихонов получил предложение возглавить «Енисей». Стороны ударили по рукам, и 14 июня 2016-го специалиста официально представили. После журналисты спрашивали у Тихонова, не считает ли он ошибкой переезд в Красноярск, ведь как раз он мог прийти на смену Кононову в «Краснодаре». Ответ тренера получился весьма рассудительным: «А если бы остался, но потом, после отставки Кононова, назначили бы не меня? […] [Вариант с «Енисеем»] появился одновременно с предложением «Краснодара» продлить контракт. Все взвесил и сделал выбор». Отметим, что Тихонов пригласил в помощники Владимира Ежурова – главного тренера «Белшины» времен Новикова.
Под тихоновским руководством «Енисей» выдал лучший сезон в своей истории, финишировав на третьей строчке в ФНЛ. Тогда через переходные матчи красноярцам в премьер-лигу пробиться не удалось – по правилу гола на выезде «Енисей» не прошел «Арсенал».
Контракт с Тихоновым был заключен по схеме 1+1. «Если смотреть на результат тренерской работы, то он, как говорится, на табло. Есть все предпосылки для дальнейшей плодотворной работы», – заявил перед началом переговоров о продлении соглашения спортивный директор «Енисея» Денис Петровский. Но в это же время на Тихонова вышли представители «Крыльев Советов». Команда совсем недавно под руководством Вадима Скрипченко покинула премьер-лигу, поэтому с белорусским специалистом клуб решил контракт не продлевать.
Тихонов наряду с Юрием Семиным, Рашидом Рахимовым, Дмитрием Аленичевым и Андреем Талалаевым был в шорт-листе самарцев, и там же находился чуть ли не весь предыдущий сезон. «Давайте пока без комментариев. Когда что-то будет, тогда можно будет о чем-то говорить. Сейчас говорить не о чем», – говорил Тихонов 30 мая 2017-го. Через два дня тренер заключил соглашение с «Крылышками». И опять по схеме 1+1.
Тихонов сходу выполнил поставленную перед ним задачу, вернув самарцев в элиту. Удостоился персональной похвалы от коуча Сергей Корниленко. «Игрок года – Сергей Корниленко. Он заслужил это своей игрой. Забил много голов и принес «Крыльям» много набранных очков», – оценил игру белоруса тренер.
В ФНЛ «Крылья Советов» финишировали вторыми, на два очка отстав от «Оренбурга». В премьер-лиге специалист поработал недолго. «Крылышки» неудачно стартовали в сезоне-2018/19 – после девяти туров команда шла на 15-м месте, одержав две победы. Гостевое поражение от «Рубина» (1:2) переполнило чашу терпения руководства. Тихонов не стал ни на кого спихивать вину за проигрыш: «Это моя ошибка. Ребята старались, бились. Ребята, наверное, тоже думают, что это моя ошибка». Через пять дней главного тренера отправили в отставку, и на вакантный пост назначили Миодрага Божовича.
Не прошло и нескольких недель, как Тихонова начали сватать в «Спартак» – стоило москвичам уволить Массимо Карреру, как тут же всплыла кандидатура легенды клуба. «Я ничего не знаю об этом вообще! Не в курсе! Никто со мной не контактировал. Я на отдыхе», – удивился вопросу журналиста Тихонов. Вскоре команду принял экс-коллега по «Краснодару» Кононов. Такое назначение не могло не породить разговоры о возможном вхождении Андрея в тренерский штаб «Спартака», но, пожалуй, специалист по-прежнему не собирается рассматривать варианты работы ассистентом. Также Тихонова сватали в «Химки».
Кто может прийти с Тихоновым?
В случае назначения тренера в минское «Динамо» его ассистентом называют Андрея Каряку. Отметим, что как тренеры они ранее не работали вместе. С 2015-го по 2018-й Каряка являлся первым помощником Гаджи Гаджиева в «Амкаре». Тихонов пересекался со своим тезкой будучи футболистом. В начале нулевых они вместе играли за «Крылья Советов», с которыми в 2004-м взяли бронзу чемпионата и вышли в финал Кубка России.
Фото: ФК "КС"
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