Скучно не будет: В Самаре активно готовятся к Дню физкультурника
3 августа 2018 15:57
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В Самаре на 2 очереди набережной будет организовано около 50 площадок!
Соревнования, мастер-классы, детские аттракционы, парусная регата!
Старт в 10:00.
Скучно не будет, передает пресс-служба минспорта СО.
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