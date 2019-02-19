Скандинавскую ходьбу в России признали официальным видом спорта
19 февраля 2019 15:54
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Скандинавская ходьба (на русском языке также называется северная или нордическая ходьба) - ходьба с палками - вид физической активности, в котором используются определенная методика занятия и техника ходьбы при помощи специально разработанных палок. В конце 1990-х стала популярна во всем мире.
"Минспорту России совместно с Общероссийской общественной организацией "Российская Федерация северной ходьбы", высшими органами исполнительной власти республики Карелия, органами исполнительной власти субъектов РФ принять дополнительные меры по созданию условий по вовлечению населения к систематическим занятиям северной (скандинавской) ходьбой, в том числе обеспечить включение спортивной дисциплины "северная ходьба" во всероссийский реестр видов спорта", - говорится в перечне поручений.
Попутно кабмином было поручено проработать вопрос создания и сертификации трасс для занятий и соревнований по северной ходьбе, а также включение этих соревнований в единый календарный план спортивных мероприятий в РФ.
Включение в реестр видов спорта также означает, что по итогам соревнований и после выполнения установленных нормативов наиболее успешным ходокам могут присуждаться звания "Мастер спорта России", "Мастер спорта международного класса" и "Заслуженный мастер спорта России.
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