Систему видеопомощи арбитрам опробовали в российском футболе
4 апреля 2019 14:29
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В России система VAR ранее использовалась только в международных соревнованиях под эгидой ФИФА - в 2017 году на Кубке конфедераций, а спустя год - на чемпионате мира. Решение внедрении VAR во внутренних турнирах исполком Российского футбольного союза (РФС) принял еще в июне прошлого года, однако ее дебюта пришлось подождать.
Впервые система была использована накануне в Екатеринбурге во время матча кубка страны между местным "Уралом" и тульским "Арсеналом" (1:0).
Единственный мяч в этой встрече на 17-й минуте гол провел Алексей Панюков. На 63-й минуте в составе "Урала" был удален Петрюс Бумаль. Изначально главный судья встречи Алексей Еськов показал ему за грубую игру желтую карточку, однако пересмотрев повтор эпизода, предъявил уже красную.
Второй случай использования VAR случился чуть позже в Москве в полуфинальной игре с участием "Локомотива" и "Ростова" (2:2).
На 79-й минуте этой игры арбитр Кирилл Левников назначил пенальти после продолжительного просмотра видеоповтора момента, в котором защитник хозяев Ведран Чорлука ударил коленом Романа Еременко в штрафной площади "Локомотива".
К тому времени соперники обменялись результативными выпадами Романа Еременко (50) и Антона Миранчука (68). 11-метровый реализовал Ивелин Попов, однако ростовчане не удержали победу и через две минуты мяч оказался в их воротах в результате автогола Ивана Новосельцева.
Ответные матчи полуфинала Кубка России пройдут 15 мая в Туле и Ростове-на-Дону.
Фото: pixabay
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