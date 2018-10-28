Сергей Рыжиков: «Крылья» не на своем месте в таблице РПЛ »

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– Да нет, специфика такая у вратарей, что или ловить, или отбивать, мы так и занимаемся. Хотя разве чуть-чуть. Мы больше участвуем в квадратах, играем больше ногами. А так все нравится. Все идет тем же ключом, что и шло. Ловим, отбиваем.– Не знаю, это только матч покажет, готовы мы или нет. Тренеру виднее. Про нагрузку надо у ребят спросить. Мы, вратари, вроде нормально себя чувствуем.– Да нет, после двух выходных собрались, в стороне работаем, нормально. Раскрепощены.Думаю, уже ближе к игре вы увидите, будет и теория, будем изучать соперника и настраиваться на игру. Пока психологически отдыхаем эти два дня.– Очко на выезде – это хорошо, а если брать «Динамо» и «Урал», то мы идем по чемпионскому графику, да? (улыбается). Так что нужно продолжать в том же духе.Очко на выезде? «Урал» тоже наш конкурент был. Главное, что мы не проиграли. Да, была возможность выиграть, и у них была возможность выиграть, так что я думаю, что ничья – итог закономерный– Дай бог, чтобы мы показывали то, что требует тренер, чтобы радовали болельщиков, но я знаю одно, что Самара точно не на своем месте по нашему составу, вниманию со стороны области, губернатора.Я думаю, что мы должны быть выше, команда оправдает доверие болельщиков, фанатов, – сказал Рыжиков.