Я нашел ошибку
Главные новости: 
Уважаемые работники автомобильного и городского пассажирского транспорта! Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Поздравление Дмитрия Азарова с Днем работников автомобильного и городского пассажирского транспорта
Конфликт в Самарском районе областного центра завершился уголовным делом Инцидент произошел возле дома на улице Молодогвардейской.
Конфликт в Самарском районе областного центра завершился уголовным делом
Самаре ограбил свою мать
Самарец ограбил свою мать
Сразу 6 наград взяла Самара на конкурсе RUSSIAN EVENT AWARDS
Сразу 6 наград взяла Самара на конкурсе RUSSIAN EVENT AWARDS
Полицейские Самары разыскали похищенный велосипед
Полицейские Самары разыскали похищенный велосипед
В Петербурге могут назвать аэропорт именем Шнурова
В Петербурге могут назвать аэропорт именем Шнурова
Компания IKEA извинилась за пост с сравнением женщин и собак
Крупный пожар на 950 м2 тушили в Самаре, погиб человек
Крупный пожар на 950 м2 тушили в Самаре, погиб человек
сегодня  Воскресенье,28 октября, 13:44
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +3 °C, Тольятти  +3 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 28/10:
USD 65.63
-0.12
EUR 74.67
-0.32
Искать
Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Сергей Рыжиков: «Крылья» не на своем месте в таблице РПЛ »

28 октября 2018 07:52
142
Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Рыжиков поделился мнением о переменах в клубе после прихода Миодрага Божовича на пост главного тренера.
Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Рыжиков поделился мнением о переменах в клубе после прихода Миодрага Божовича на пост главного тренера, передает sports.ru.

– Занятия вратарей немного поменялись после прихода нового тренерского штаба и тренера вратарей?

– Да нет, специфика такая у вратарей, что или ловить, или отбивать, мы так и занимаемся. Хотя разве чуть-чуть. Мы больше участвуем в квадратах, играем больше ногами. А так все нравится. Все идет тем же ключом, что и шло. Ловим, отбиваем.

– Физически как команда себя чувствует, потому что повышенная ответственность какая-то…

– Не знаю, это только матч покажет, готовы мы или нет. Тренеру виднее. Про нагрузку надо у ребят спросить. Мы, вратари, вроде нормально себя чувствуем.

– Команда вообще сейчас раскрепощена или больше собранная? Именно психологически.

– Да нет, после двух выходных собрались, в стороне работаем, нормально. Раскрепощены.

Думаю, уже ближе к игре вы увидите, будет и теория, будем изучать соперника и настраиваться на игру. Пока психологически отдыхаем эти два дня.

- Матч с «Уралом» можете себе в актив занести, или все-таки есть досада, что могли победить?

– Очко на выезде – это хорошо, а если брать «Динамо» и «Урал», то мы идем по чемпионскому графику, да? (улыбается). Так что нужно продолжать в том же духе.

Очко на выезде? «Урал» тоже наш конкурент был. Главное, что мы не проиграли. Да, была возможность выиграть, и у них была возможность выиграть, так что я думаю, что ничья – итог закономерный

- У голкиперов своя кухня. Но все же можно сказать, что после матчей с «Динамо» и «Уралом» команда сыгрывается, и матчи будут уже несколько такими другими? То есть будете показывать именно то, что показывает Божович, потому что времени уже прошло достаточно?

– Дай бог, чтобы мы показывали то, что требует тренер, чтобы радовали болельщиков, но я знаю одно, что Самара точно не на своем месте по нашему составу, вниманию со стороны области, губернатора.

Я думаю, что мы должны быть выше, команда оправдает доверие болельщиков, фанатов, – сказал Рыжиков. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



ЧМ-2018
27 октября 2018  13:01
Совет ФИФА признал чемпионат мира в России лучшим в истории Об этом говорилось в отчёте, который был принят советом.
Совет ФИФА признал чемпионат мира в России лучшим в истории
Об этом говорилось в отчёте, который был принят советом. ЧМ-2018
356
26 октября 2018  22:43
Чемпионат мира проходил с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
Совет ФИФА признал чемпионат мира в России лучшим в истории
Чемпионат мира проходил с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.  ЧМ-2018
332
22 августа 2018  21:19
В свою очередь, позитивные изменения почувствовали и жители областной столицы.
Пиво, раки, набережная и гостеприимство самарцев: что больше всего понравилось иностранцам в областной столице
В свою очередь, позитивные изменения почувствовали и жители областной столицы.  ЧМ-2018
812
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
7601
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
8140
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
7891
Весь список
Спорт в регионе
28 октября 2018  07:52
Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Рыжиков поделился мнением о переменах в клубе после прихода Миодрага Божовича на пост главного тренера.
Сергей Рыжиков: «Крылья» не на своем месте в таблице РПЛ »
Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Рыжиков поделился мнением о переменах в клубе после прихода Миодрага Божовича на пост главного тренера.   Спорт в регионе
141
28 октября 2018  01:14
Бывший игрок
Алексей Стрепетов: "Божович - фартовый тренер, шансы "Зенита" и "Крыльев" - 50 на 50"
Бывший игрок "Зенита" Алексей Стрепетов поделился ожиданиями от матча 12-го тура чемпионата России сине-бело-голубых с "Крыльями Советов".   Спорт в регионе
211
26 октября 2018  13:20
Три команды
Три команды "КС-ЦПФ" получили медали и кубки Первенства Самары
Награждение прошло в ДК им.Литвинова. Спорт в регионе
259
26 октября 2018  11:54
В день матча «Крылья Советов» - «Зенит» будет организовано транспортное сообщение до стадиона «Самара Арена»
В день матча «Крылья Советов» - «Зенит» будет организовано транспортное сообщение до стадиона «Самара Арена»
Горожан просят заблаговременно планировать маршрут следования. Спорт в регионе
232
25 октября 2018  23:00
На официальном сайте Международной федерации футбола опубликовали обновлённый рейтинг, в котором наша национальная команда поднялась на пять строчек выше.
Сборная России поднялась на 41-место в рейтинге ФИФА
На официальном сайте Международной федерации футбола опубликовали обновлённый рейтинг, в котором наша национальная команда поднялась на пять строчек выше.  Спорт в регионе
224
25 октября 2018  09:39
В Суперлиге баскетбольная «Самара» идет без поражений
В Суперлиге баскетбольная «Самара» идет без поражений
Следующий матч команда сыграет в Москве в рамках Кубка России. Спорт в регионе
191
24 октября 2018  17:43
В них принимали участие более 350 юных спортсменов двух возрастных групп: 2004-2006 годов рождения и 2007 года рождения и моложе.
Самарский спортсмен - призер всероссийских соревнований по настольному теннису «Казанская ракетка»
В них принимали участие более 350 юных спортсменов двух возрастных групп: 2004-2006 годов рождения и 2007 года рождения и моложе.  Спорт в регионе
224
Весь список


Видео
24 октября 2018  12:44
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
Происшествия
386
21 октября 2018  11:26
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт Под асфальтом был кипяток.
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт
Под асфальтом был кипяток.
Происшествия
528
12 октября 2018  09:35
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
Работнице нужно заботиться об уличных кошках.
Социум
511
9 октября 2018  11:33
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
 За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд.
В стране
569
8 октября 2018  09:55
В первый день юношеской Олимпиады россияне завоевали пять золотых наград
В первый день юношеской Олимпиады россияне завоевали пять золотых наград
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
523
3 октября 2018  11:20
Заснувшая между автоматическими дверьми собака насмешила пользователей сети В Интернете появилось забавное видео.
Заснувшая между автоматическими дверьми собака насмешила пользователей сети
В Интернете появилось забавное видео.
Социум
1021
Весь список

Фоторепортажи
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
839
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1219
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
1268
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
2386
22 августа 2018  22:45
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства Пластилиновый дождь: ФОТО
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь": ФОТО
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров.
Культура
1788
19 августа 2018  21:53
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
Культура
1963
Весь список

Мероприятия
На здании Самарской филармонии в торжественной обстановке открыта мемориальная доска в честь Дмитрия Когана
ГИБДД Самары приглашает прекрасную половину автолюбителей принять участие в конкурсе «Автоледи 2018»
В самарском парке Гагарина состоится мероприятие, посвященное Дню памяти жертв политических репрессий
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные